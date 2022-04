Pokud jste v období od dubna 2020 do června 2020 zakoupili kmenové akcie GTV nebo digitální aktiva označovaná jako G-Coins nebo G-Dollars, můžete mít nárok na výplatu z fondu pro vyrovnání GTV Media Group Fair Fund

SEATTLE, 15. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost JND Legal Administration oznamuje, že dne 13. září 2021 vydala Komise pro cenné papíry a burzy USA (Securities and Exchange Comission, dále jen „SEC") příkaz k zahájení a současnému vypořádání řízení o zastavení činnosti proti společnostem GTV Media Group, Inc. („GTV"), Saraca Media Group, Inc. („Saraca") a Voice of Guo Media, Inc. V příkaze SEC uvádí, že přibližně od dubna 2020 do června 2020 žalovaní obecně vyzývali tisíce fyzických osob k investování do nabídky kmenových akcií společnosti GTV. SEC rovněž uvádí, že ve stejném období společnosti GTV a Saraca („subjekty G") rovněž nabádaly fyzické osoby, aby investovaly do nabídky digitálních aktiv. Podle jejích zjištění získali odpůrci v důsledku těchto dvou neregistrovaných nabídek cenných papírů se smíšenými výnosy dohromady přibližně 487 milionů USD od více než 5000 investorů, včetně fyzických osob ve Spojených státech. Komise SEC nařídila odpůrcům vrátit zisky ve výši 486,745.063 dolarů a dále vyplatit úroky z prodlení ve výši 17,688.365 dolarů a občanskoprávní pokutu ve výši 35,000.000 dolarů, celkem tedy 539,433.428 dolarů. SEC rovněž vytvořila fond pro vyrovnání (Fair Fund) podle oddílu 308(a) zákona Sarbanes-Oxley z roku 2002, který bude sloužit k rozdělení vrácených zisků a zaplacených pokut a úroků poškozeným investorům. K dnešnímu dni zaplatili odpůrci celkem 455,439.194,49 dolaru. Do fondu pro vyrovnání budou zahrnuty také veškeré další finanční prostředky, získané od odpůrců na základě tohoto příkazu. Fond pro vyrovnání byl uložen u Fiskálního úřadu Ministerstva financí Spojených států amerických (Bureau of the Fiscal Service, dále „BFS") za účelem investic.

Datum začátku a ukončení příslušných období nákupu subjektů G (včetně):

Kmenové akcie GTV: 20.4.2020 – 2.6.2020

– G-Dollars nebo G-Coins: 1.4.2020 – 30.6.2020

Dne 14. října 2021 jmenovala SEC společnost Miller Kaplan Arase LLP správcem daně. Dne 23. listopadu 2021 dále jmenovala společnost JND Legal Administration správcem fondu („správce fondu"). Komise SEC rovněž schválila plán rozdělení fondu pro vyrovnání GTV Media Group (dále jen „plán"). Plán je veřejně dostupný na adrese www.GTVMediaGroupFairFund.com a na příslušné webové stránce SEC pro tuto záležitost https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm .

Pokud jste v příslušném relevantním období (obdobích) nakoupili jedno nebo více z výše uvedených aktiv a chcete uplatnit nárok na výplatu z fondu GTV Media Group, musíte správci fondu předložit vyplněný a podepsaný formulář žádosti o uplatnění nároku (Proof of Claim Form, dále jen „formulář žádosti") včetně příslušné dokumentace prokazující vaše nákupy a potvrzení o zaplacení daně, a to do data lhůty pro přihlášení pohledávek.

Formulář žádosti je k dispozici na adrese www.GTVMediaGroupFairFund.com . Formulář žádosti můžete odeslat online nejpozději do 23:59 hodin SEČ v den ukončení lhůty pro přihlášení pohledávek podle pokynů na adrese www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim. Formulář žádosti můžete případně také zaslat správci fondu. Formuláře žádosti musí být opatřeny poštovním razítkem nejpozději v den ukončení lhůty, pokud jsou zaslány prioritně. Pokud nejsou zaslány prioritně, musí je správce fondu obdržet do dne ukončení lhůty pro přihlášení pohledávek. Adresa pro zasílání formulářů, které nejsou zasílány elektronicky:

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Další informace týkající se fondu pro vyrovnání GTV Media Group, včetně plánu rozdělení financí, oznámení o plánu, formuláře žádosti, příslušných lhůt a souvisejících materiálů, jsou k dispozici na internetových stránkách www.GTVMediaGroupFairFund.com . Další informace nebo výtisk formuláře žádosti si můžete vyžádat na bezplatné telefonní lince správce fondu na čísle 866-853-5013, e-mailem na adresu [email protected] , nebo poštou na adrese:

GTV Media Group Fair Fund
c/o JND Legal Administration
PO Box 91403
Seattle, WA 98111

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Pro aktuální informace prosím pravidelně kontrolujte webovou stránku www.GTVMediaGroupFairFund.com .

