Polaris automatiza gestão tributária para otimizar processos com solução da Avalara

Indústria optou pelo BPO da Avalara para simplificar entregas fiscais e reduzir erros

SÃO PAULO, 3 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A entrega das obrigações fiscais é atividade que demanda tempo e atenção das empresas, que precisam estar, sempre, em compliance para evitar multas. Por isso, o acesso às soluções que possibilitam a automação e terceirização dessa atividade proporcionou às companhias maior controle e confiança no armazenamento de dados e otimização das demandas.

Com essa finalidade, a Polaris, indústria líder mundial no segmento de ATV (quadriciclo) e UTV (side by side), optou pela Avalara Brasil, contratando, desde 2015, o BPO, uma solução que terceiriza os processos das áreas fiscais e tributárias. O objetivo da Polaris em contratar esse tipo de recurso foi concentrar esforços em seu core business, direcionando tempo e energia para inovar, melhorar produtos e aumentar vendas.

A área fiscal tem muitas particularidades e um descuido pode ocasionar multas pesadas. Por isso, a terceirização da área fiscal é uma solução segura: descomplica fluxos e integra processos, aumenta a produtividade e reduz a ocorrência de erros. No caso da Polaris, a empresa procurou pela solução em razão de uma necessidade que tinha de gerar arquivos no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) para entregar ao governo, uma vez que o ERP Fiscal (sistema integrado de gestão empresarial) não atendia a essa obrigatoriedade.

Com a solução BPO, a emissão de notas fiscais e a geração de arquivos em Sped ganharam mais agilidade. O software da Avalara emite, mensalmente, 500 documentos da Polaris, entre notas fiscais de entrada (fornecedores e importação) e saídas (vendas). "Antes da implementação da ferramenta da Avalara, tínhamos um recurso específico e uma equipe full time na área fiscal. Após a implementação do software para as demandas mais táticas, pudemos realocar esse headcount para outra área, mais focada no crescimento da companhia", explica Mauricio Navega, controller da Polaris.

A empresa, que possui mais de 40 concessionárias em várias regiões do Brasil, apresenta uma grande complexidade fiscal. Com a ferramenta da Avalara, além da gestão automatizada de todas as obrigações fiscais, a Polaris também passou a realizar o processo de acompanhamento das atualizações tributárias de acordo com cada região. "A terceirização dos processos burocráticos de entrega de obrigações fiscais possibilita que as companhias organizem melhor os processos da área contábil. E as soluções fiscais de validações, conferências e revisões da Avalara nos auxiliam nesse processo, nos fazendo alcançar um novo patamar", diz Mauricio.

O diretor-comercial e de marketing da Avalara Brasil, Paulo Martins, afirma que a missão da solução de BPO é aumentar a eficiência das empresas com a classificação e reorganização de dados, a automação de cálculo de impostos, o gerenciamento de documentos fiscais, entre outras possibilidades. "Esse é um serviço desenvolvido para ajudar empresas de diferentes portes e segmentos a ter um compliance fiscal com redução de custos", comenta.

