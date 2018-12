Políticas externas de zona franca de Hainan atualizadas: franquia anual de até RMB 30.000, duas lojas duty-free a serem abertas

HAIKOU, China, 4 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- As políticas de compras externas com isenção de impostos para os visitantes à ilha de Hainan foram ajustadas, de acordo com uma declaração conjunta feita pelo Ministério das Finanças, a Administração Geral da Alfândega e a Administração Estadual de Tributos da RPC. As políticas ajustadas são mais abertas e convenientes, visando a transformar Hainan em um centro de turismo de consumo internacional. As novas políticas entram em vigor a partir de 1o. de dezembro de 2018.

Os ajustes são basicamente sobre três aspectos. Primeiro, a franquia de compras externas com isenção de impostos para visitantes aumentou de RMB 16.000 para RMB 30.000. Segundo, diversos dispositivos médicos para reabilitação agora são cobertos pela lista de isenção de impostos, incluindo equipamentos para exercício da visão, dispositivos de escuta, dispositivos ortóticos e dispositivos respiratórios para cuidados de saúde em casa. Dois desses dispositivos médicos são cobertos pelas políticas de isenção de impostos para cada visitante no momento em que deixam Hainan. Terceiro, para os cidadãos chineses que vivem em ou foram de Hainan, as políticas de isenção de impostos são igualmente eficazes.

Além disso, de acordo com o Departamento de Finanças da Província de Hainan, o trabalho preliminar no shopping com isenção de impostos para passageiros que chegam pelo mar e para duas outras lojas duty-free já foi concluído, e as duas políticas serão implementadas oficialmente após a inspeção no local. Uma das duas novas lojas duty-free será em Haikou, enquanto que a outra será em Qionghai.

A política externa de isenção de impostos é uma das políticas mais eficazes e influentes, e tem sido revisada quatro vezes desde sua implementação em 20 de abril de 2011. A franquia externa de compras com isenção de impostos foi aumentada de RBM 5.000 para RMB 8.000, e em seguida para RMB 16.000, sendo os tipos de commodities cobertas ampliado de 21 para 38. Atualmente, passageiros que chegam em trens, em vez de passageiros de companhias aéreas, e as pessoas que fazem compras on-line, além das compras nas lojas físicas, também podem se beneficiar desse pacote de políticas.

O quinto ajuste da política externa de isenção de impostos abre um canal mais amplo para que marcas internacionais de luxo entrem no mercado de Hainan e em outros lugares de China, oferecendo maior conveniência para a maioria dos visitantes de Hainan. O ajuste ajuda na transformação de fazer compras em Hainan em relação a compras no exterior, impulsiona o desenvolvimento dos setores de serviços, incluindo o turismo, transporte, hotéis e alimentação, bem como logística de armazenamento de Hainan. Isso também ajuda Hainan a se transformar em um centro de turismo de consumo internacional, e transforma Hainan em uma zona de livre comércio piloto e um ponto de livre comércio com características chinesas.

As lojas duty-free de Hainan atingiram uma movimentação de vendas de RMB 8,016 bilhões em 2017, um crescimento anual de 32%. De janeiro a outubro deste ano, as lojas atingiram uma movimentação de vendas de RMB 7,949 bilhões, uma alta de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. De 20 de abril de 2011 até o final de outubro deste ano, as lojas contabilizaram vendas cumulativas na casa de RMB 38,5 bilhões, recebendo mais de 12 milhões de turistas.

FONTE Hainan Provincial Department of Finance

SOURCE Hainan Provincial Department of Finance