poločnosť Array oznamuje expanziu do Európy pri príležitosti otvorenia prevádzok vo francúzskom Paríži

TORONTO a PARÍŽ, 7. mája 2019 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Array dnes oznámila otvorenie prevádzky s kompletnými službami v parížskej štvrti La Défense, vo Francúzsku. Nové priestory v budove Tour First na 1 Place Des Saisons budú domovom kolektívu skúsených odborníkov a podporného personálu na poskytovanie služieb klientom.

V novej lokalite v samotnom srdci kozmetického priemyslu bude spoločnosť Array ponúkať celý rad služieb zákazníkom vrátane dizajnu, technického zabezpečenia, projektového manažmentu a správy zákazníckych účtov v blízkosti centrál veľkých kozmetických značiek v Paríži.

„Otvorenie parížskych pobočiek má za cieľ rozšíriť služby poskytované etablovanej klientskej báze v regióne," hovorí Jeff Casselman, prezident and generálny riaditeľ spoločnosti Array, „a my sme hrdí na to, že budeme môcť priniesť svoje dlhoročné úspechy a skúsenosti so zabezpečovaním spokojnosti našich maloobchodných zákazníkov až na prah svetovo najznámejších kozmetických značiek. Naše rozsiahle globálne zdroje teraz môžeme spojiť s prínosmi personalizovaných lokálnych služieb s cieľom poskytovať tie najlepšie obchodné reklamné riešenia zákazníkom etablovaným v Paríži."

Spoločnosť Array má za sebou nedávnu akvizíciu firmy Willson & Brown v Európe, ktorá posilnila jej nákladovo efektívnu, škálovateľnú kapacitu globálnej výroby a otvorila spoločnosti brány k prestížnemu európskemu kozmetickému priestoru. V súčasnosti si naďalej upevňuje pozíciu vysokokvalitného, agilného partnera popredných značiek a maloobchodov v Európe, Veľkej Británii a na Blízkom východe.

Jeff Casselman dodáva: „S podporou našich rozsiahlych globálnych zdrojov a poznatkov sa prevádzky v Paríži, v Európe a v Amerike dostanú do pozície preferovaného globálneho partnera najväčších kozmetických značiek."

Okrem nových parížskych pobočiek má spoločnosť Array prevádzky aj v Toronte a v Bradforde v Kanade, v New Yorku a na Long Island v štáte New York, v Mexiku v štáte Mexiko, v Šen-čene a v Šanghaji v Číne, vo Varšave v Poľsku, v Hamburgu v Nemcku a v Leicesteri vo Veľkej Británii.

O SPOLOČNOSTI WILLSON & BROWN

Willson & Brown je popredná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá má za sebou celý rad úspešných realizácií v podobe tvorby dizajnu, inštalácií a podpory programov svojich maloobchodných pobočiek v odvetví kozmetiky, nápojov, rýchloobrátkového spotrebiteľského tovaru a spotrebnej elektroniky. Vyrába širokú škálu inštalácií malých obchodíkov v rámci obchodov, stálych stojanov, pultových pútačov a reklamných materiálov. Spoločnosť vznikla v roku 1995 a dnes má svoje prevádzky vo viac ako 65 krajinách sveta a zamestnáva približne 800 osôb. Centrálu má vo Varšave v Poľsku a pobočky v Leicesteri vo Veľkej Británii a v Hamburgu v Nemecku.

Web: http://www.willson-brown.com

O SPOLOČNOSTI ARRAY

Array je špičkový poskytovateľ reklamných a propagačných služieb v obchodoch a medzi jeho zákazníkov patria popredné svetové maloobchodné a výrobné kozmetické značky. Viac než 35 rokov ponúka firma Array svojim klientom bezkonkurenčné interné služby, výrazné inovatívne prvky, skutočne globálne výrobné kapacity, komplexné služby logistiky a inštalácie ako aj následný servis. Výsledkom tohto snaženia sú výklady a reklamné pútače, ktoré si vyslúžili obdiv obchodníkov a predajcov po celom svete. Spoločnosť Array má centrálu v Toronte, Kanade a zamestnáva viac než 1400 osôb vo svojich pobočkách v Toronte a v Bradforde v Kanade, v New York City a na Long Island v USA, v Mexiku v štáte Mexiko a v Šen-čene v Číne.

Tvoríme veľké zážitky!

Web: www.arraymarketing.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/

Array: Jeffrey K. Casselman, President and CEO, +1 416 299 4865, Email: inquiry@arraymarketing.com, Tour First, 1 Place Des Saisons, Paris, France

