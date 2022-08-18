Положительные отзывы Motoring Media для внедорожника-купе HAVAL H6 GT компании GWM

БАОДИН, Китай, 18 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Австралии был проведен первый тест-драйв автомобиля HAVAL H6 GT, выпущенного компанией GWM. У представителей СМИ была возможность получить незабываемые впечатления от вождения.

Во время тест-драйва автомобиль HAVAL H6 GT получил высокую оценку со стороны многих СМИ за его привлекающий общее внимание дизайн и интеллектуальные технологии. Для ближайшего ознакомления с автомобилем были приглашены многие авторитетные СМИ, включая CarExpert и Carsales.

GWM's First Global Coupe SUV, HAVAL H6 GT Receives Favorable Reviews from Motoring Media

Водителям был продемонстрирован уникальный спортивный внешний вид этой модели, которая имеет неповторимый бионический дизайн, напоминающий акулу. Передняя часть автомобиля напоминает элементы грудных плавников и зубов акул, боковая сторона имеет обтекаемую форму, а крыша плавно спускается к заднему бамперу. Эти детали придают автомобилю HAVAL H6 GT неповторимый спортивный вид.

«Эта модель сочетает в себе практичность автомобиля-внедорожника с уникальностью внедорожника-купе, и эта комбинация получит поддержку со стороны местных покупателей», — заявил местный профессиональный автомобильный веб-сайт CarExpert.

Во время тест-драйва по городским дорогам автомобиль также демонстрирует водителям превосходные интеллектуальные характеристики. Модели, которые использовались для тест-драйва, имеют расширенные технические характеристики и оснащены многочисленными интеллектуальными технологическими функциями, такими как индикатор на лобовом стекле (HUD) и система распознавания дорожных знаков (TSR). Система TSR может быстро фиксировать информацию об ограничении скорости и четко отображать ее на HUD, позволяя предотвратить превышение скорости.

Австралийский знаменитый автомобильный веб-сайт Carsales отметил, что «HAVAL набирает обороты в Австралии по мере выхода на рынок моделей нового поколения с высоким уровнем оборудования, технологий и безопасности. В настоящее время запущена модель купе более спортивного направления для ее совершенствования».

HAVAL H6 GT — первая на международном рынке модель внедорожника-купе, основанная на платформе L.E.M.O.N. компании GWM. Этот тест-драйв позволил представителям СМИ лично оценить превосходные технические характеристики этого купе.

«Компания GWM HAVAL стремится предоставить местным пользователям продукцию, наиболее отвечающую австралийскому образу жизни», — заявил Том, бренд-менеджер HAVAL в Австралии.

HAVAL нацелен на последовательное улучшение и модернизацию продукции, основанным на знании австралийского рынка и глубоком понимании потребностей пользователей. В Австралии было последовательно выпущено несколько моделей, в том числе модели 3-го поколения HAVAL H6 и HAVAL JOLION. Эти автомобили пользуются популярностью у местных потребителей, благодаря их стилю и интеллектуальным технологиям.

HAVAL добилась быстрого роста продаж, выпустив новую продукцию, отвечающую широкому спектру предпочтений местных покупателей. Согласно данным, опубликованным компанией CarExpert, в Австралии продолжает расти объем продаж, а продажи моделей HAVAL JOLION и HAVAL H6 выросли более чем на 150 %.

В настоящее время компания HAVAL имеет многообразный ассортимент продукции на мировых рынках, включая HAVAL JOLION, семейство HAVAL H6 3-го поколения с гибридными и люксовыми высокоскоростными вариантами, HAVAL DARGO и HAVAL H9.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1879912/GWM_s_First_Global_Coupe_SUV__HAVAL_H6_GT_Receives_Favorable_Reviews_from_Motoring_Media.jpg

SOURCE GWM