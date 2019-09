Polpharma Biologics anuncia acordo para comercialização global de biossimilar do natalizumabe, medicamento essencial para esclerose múltipla

GDAŃSK, Polônia, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics") anunciou hoje que entrou em acordo com a Sandoz AG para comercialização global do biossimilar do natalizumabe. Atualmente, o medicamento está na Fase 3 de estudo clínico para tratamento de esclerose múltipla recorrente-remitente (EMRR). O acordo prevê que a Polpharma Biologics será responsável, na colaboração, pelo desenvolvimento, fabricação e suprimento do biossimilar.

"Esse importante acordo comercial estabelece um marco significativo no compromisso contínuo da Polpharma Biologics de fabricar produtos farmacêuticos de alta qualidade mais acessíveis financeiramente para pacientes de todo o mundo", disse o presidente do Conselho da Polpharma Biologics, Jerzy Starak. "Estamos muito satisfeitos por poder combinar expertise com nossa parceira de colaboração Sandoz AG, com o objetivo de expandir o acesso dos pacientes a essa importante opção de tratamento da EMRR. O natalizumabe é o primeiro de diversos medicamentos em estágio final no fluxo de desenvolvimento que esperamos anunciar em um futuro próximo".

Cerca de 85% das pessoas com esclerose múltipla (EM) são diagnosticadas com EMRR1. Além dos custos pessoais da esclerose múltipla para pacientes e suas famílias, arcar com os custos financeiros é um problema no caso de medicamentos para EM globalmente. Um relatório recente destacou que a capacidade de arcar com custos financeiros foi declarada como a dificuldade mais comum para se ter acesso à terapia da EM em 46 dos 90 países pesquisados1. Em muitos lugares ficou claro que garantir acesso a terapias modificadoras de doenças (DMTs – disease-modifying therapies) para esclerose múltipla representa um desafio considerável para sistemas de saúde2.

O natalizumabe, em DMT, oferece aos pacientes uma opção terapêutica valiosa para o tratamento de EMRR. A parceira de colaboração da Polpharma Biologic irá comercializar e distribuir o medicamento, após a aprovação, em todos os mercados, através de uma licença global exclusiva. Outros termos específicos do acordo são confidenciais.

A Polpharma Biologics é uma empresa biofarmacêutica europeia, que se foca no desenvolvimento e fabricação de biossimilares e novos medicamentos biológicos. O Polpharma Biologics Group opera em centros de excelência na Polônia, Holanda e Suíça, fornecendo soluções totalmente integradas em toda a cadeia de valor biofarmacêutico. O Polpharma Biologics Group oferece desenvolvimento de linhagem das células, desenvolvimento de produtos e processos, fabricação em escala clínica e comercial, para dar suporte a seu fluxo de suprimento e portfólio de produtos patenteados, desenvolvimento de alta qualidade de contratos e serviços de fabricação para parceiros do setor, em todo o mundo.

