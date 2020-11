Polygiene lanciert verbesserte ViralOff-Technologie mit Waschbarkeit über die Lebensdauer behandelter Stoffe

STOCKHOLM, 20. November 2020 /PRNewswire/ -- Polygiene lanciert seine weiterentwickelte Version von ViralOff® mit Waschbarkeit über die Lebensdauer behandelter Stoffe1 und beibehaltener Wirkung gegen SARS-CoV-2 - einer Reduzierung von über 99 % der Viren auf dem Material in zwei Stunden2. Hierdurch halten Produkte auch länger, und die Umwelt wird weniger belastet. Die neue Version wird bereits von einigen Partnern eingesetzt und ist ab Januar 2021 in größerer Menge erhältlich.

"Auf dem Markt herrschte in Bezug auf Aussagen zur Waschbarkeit, die fälschlicherweise nicht auf antiviralen, sondern auf antibakteriellen Tests beruhen, etwas Verunsicherung. Wir haben deshalb eine Behandlung entwickelt, die eine antivirale Wirkung gemäß dem globalen Teststandard ISO18184:2019 (Bestimmung der antiviralen Aktivität von Textilerzeugnissen) bietet und unsere antimikrobiellen und antiviralen Aussagen wirklich erfüllt", so Daniel Röme, Chief Technology Innovation Officer von Polygiene.

"In der Mode- und Lifestylebranche herrschte eine große Nachfrage nach einer verbesserten Version von Polygiene ViralOff, die während der gesamten Lebensdauer der Textilie waschbar ist und Viren zugleich weiterhin erheblich reduziert. Während die Pandemie nun weiter fortschreitet, scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass antimikrobielles Material bei Produkten wie Kleidern, Taschen, Gegenständen, die man oft anfasst, Reinigungsprodukten, Heimtextilien usw. in Zukunft zur neuen Normalität wird. Und zwar unabhängig von einem Impfstoff, der gerade entwickelt wird und der dieser globalen Pandemie hoffentlich ein Ende setzt oder diese zumindest verlangsamt. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen auf eine solche Funktion großen Wert legen werden, wenn sich die Welt wieder öffnet", so Ulrika Björk, CEO von Polygiene, abschließend.

Wir finden immer noch, dass es gut ist, weniger zu waschen. Aber wir wollen auch dafür sorgen, dass Produkte, die gewaschen werden müssen, ihre Wirkung behalten, eine längere Lebensdauer haben und nicht vorzeitig entsorgt werden.

Polygiene ViralOff ist eine antimikrobielle Behandlung für Textilien und andere Produkte, um den behandelten Artikel vor bakterieller und viraler Kontamination zu schützen. Es ist nicht dafür gedacht, Krankheiten zu heilen oder zu verhindern.

1 Die Definition für die Waschbarkeit über die Lebensdauer lautet 30 Wäschen.

2 Polygiene ViralOff® reduziert getestete Viren um über 99 % auf dem Material in zwei Stunden gemäß internationalem Teststandard ISO18184:2019 an SARS-CoV-2.

