Polygiene ViralOff é comprovadamente eficaz contra o SARS-CoV-2

Encontrar um laboratório que lide com esse vírus é difícil, porque isso requer um alto nível de segurança e esses laboratórios são raros e estão extremamente ocupados hoje em dia. Desde que esse vírus é considerado perigoso, ele não está disponível para testes comerciais de aplicações específicas em produtos. Mas, com esses testes, conseguimos comparar testes comerciais com os resultados sobre o vírus SARS-CoV-2.

"Por um lado, estávamos convencidos, mesmo antes dos testes estarem disponíveis. Mas agora temos isso no papel e isso tem um enorme significado para nossos parceiros e para os usuários finais. Afinal, pessoas de todo o mundo descartam ou lavam coisas todos os dias, preocupadas com a possível presença do vírus nos tecidos. Isso causa estragos completamente desnecessários no meio ambiente", disse a presidente-executiva da Polygiene, Ulrika Björk.

O propósito de tratar têxteis com ViralOff não é proteger o usuário contra infecções ou fazer qualquer outra reivindicação relacionada à saúde. É um tratamento para proteger artigos de vestuário. Isso, por sua vez, significa que o tecido não precisa ser lavado ou desinfetado. Os consumidores já lavam roupas quando isso não é realmente necessário, preocupados com o odor e por hábito. O acréscimo de inquietações com o vírus aumenta a preocupação. Além dos efeitos ambientais de usar mais e lavar menos, também há países que exigem a desinfecção de produtos antes de serem vendidos – uma roupa tratada com ViralOff irá fazer isso por si mesma continuamente.

"Há um vírus no qual todo o mundo está focado no momento e há um método que deve ser usado para teste em tecidos. Estamos muito orgulhosos por sermos os primeiros a reunir essas duas coisas", disse o diretor de Operações Globais de Têxteis, Trevor Saunders.

"Com uma demanda repentina e muitas opções no mercado, a Polygiene se esforcou para poder garantir uma solução antiviral comprovada em laboratório, certificando-se de eficacia total para o SARS-Cov 2 em tecido e assim suprir o mercado com transparência e qualidade, sempre visando o aspecto segurança, tanto das pecas tratadas quanto do meio ambiente", segundo Marcelo Vicari Diretor de novos negócios no Brasil.

A Polygiene continuará fazendo testes de diversos materiais e também da durabilidade ao serem lavados.

Essa informação é informação que a Polygiene AB (publ.) é obrigada a divulgar de acordo com o Regulamento "Abuso de Mercado" da UE. A informação foi submetida à publicação, através da agência da pessoa de contato relacionada abaixo, às 8h (horário da Europa Central), em 7 de setembro de 2020.

* ISO 18184:2019 Textiles – Determinação de atividade antiviral de produtos têxteis

Inscreva-se aqui para receber relatórios, press releases e notícias:

http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/

Para obter imagens e mais informações para a imprensa, visite ir.polygiene.com ou contate:

Ulrika Björk, presidente-executiva, [email protected], +46 70 921 12 75

Henrik Kenton-Russ, director comercial, [email protected] +55 11 96434 9808



Marcelo Vicari, diretor de novos negócios, [email protected] +55 11 98203 8299

Sobre a Polygiene

Como líder mundial em tecnologias para manter o frescor e controlar o odor, queremos mudar a maneira com que olhamos para as roupas – de produtos de consumo rápido para duráveis. Tratamos roupas, produtos para o lar e têxteis para ajudar as pessoas a manter o frescor, lavar menos e fazer com que as roupas e produtos durem mais. Mais de 140 marcas globais importantes optaram por usar a marca Polygiene em seus produtos. A Polygiene está registrada no Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo, Suécia. Para obter mais informações: www.polygiene.com.br.

A Erik Penser Bank AB atua como sua consultora certificada: +46 8- 463 83 00, e-mail: [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249839/Polygiene.jpg

FONTE Polygiene Brasil

Related Links

http://www.polygiene.com.br



SOURCE Polygiene Brasil