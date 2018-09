Polyplastics bestätigt Eignung von PPS für Bump-Off-Formung von Automotor- Kühlsystemen

TOKIO, 19. September 2018 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein führender globaler Anbieter von technischen Thermoplasten, hat eine umfassende Studie abgeschlossen, welche die Eignung von Polyphenylensulfid (PPS) für Bump-Off-Formung von Automotor-Kühlsystemen bestätigt. Das lineare DURAFIDE (R) PPS von Polyplastics, das bereits jetzt herausragende Leistungen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Nylon 66 aufweist, bietet jetzt Fähigkeiten zur Bump-Off-Formung, um ein Entgraten auszuschließen.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201809127866-O2-A4zWC4Id)

(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/img/201809127866-O1-H350z52k)

Bump-Off-Formung resultiert in einer Hinterschneidung, die in zwei Richtungen „abgestoßen" (bumps) und aus der Form ausgeworfen wird, ohne eine Gleitstruktur verwenden zu müssen. Die Trennlinie (Formlippe) verschwindet, was eine geringere Gratbildung möglich macht. Früher konnte PPS aufgrund seiner Fragilität nur begrenzt für Bump-Off-Formung genutzt werden.

Polyplastics hat herausgefunden, dass sich Materialien mit einer hohen Biege-Bruchdehnung in hohen Umgebungstemperaturen (150 Grad Celsius für PPS) für Bump-Off-Technik eignen – sowohl was Beschädigung als auch Verformung angeht. Das Unternehmen hat ebenfalls beobachtet, dass Verbesserungen bei der Bruchdehnung in hohen Umgebungstemperaturen möglich sind, indem man Füllstoffe reduziert, Elastomer hinzufügt und PPS mit hohem Molekulargewicht einsetzt.

Polyplastics konnte zeigen, dass lineares PPS eine größere Bruchdehnung aufweist als vernetztes PPS und für Bump-Off-Formung verträglicher ist. DURAFIDE PPS von Polyplastics erscheint für Bump-Off-Technik vom Blickwinkel der Belastbarkeit in hohen Umgebungstemperaturen geeignet zu sein. Unter den DURAFIDE PPS-Materialien sollen 1130A1 (GF 30 %) und 1140A1 (GF 40 %) mit ihrem hohen Molekulargewicht für Bump-Off-Technik einsatzfähig sein.

Polyplastics ist davon überzeugt, dass DURAFIDE PPS die Produktverlässlichkeit steigert, und dass die Bump-Off-Technik das Entgratverfahren reduziert sowie eine höhere Gestaltungsfreiheit beim Design ermöglicht. DURAFIDE PPS bietet außerdem eine hohe Hitzebeständigkeit mit einer Dauerbetriebstemperatur von 200 bis 240 Grad Celsius. Es zeichnet sich auch durch eine größere chemische Beständigkeit gegenüber Fluoropolymeren sowie durch höhere Formbeständigkeit und reduzierte Hydrolyse-/Wasseraufnahme im Vergleich zu Nylon 66 aus.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pps_bump-off/index.vm

DURAFIDE (R) ist ein eingetragenes Markenzeichen von Polyplastics in Japan und weiteren Ländern.

