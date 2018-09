Polyplastics confirma viabilidade de PPS para modelagem "bump-off" de sistemas de resfriamento de motor automotivo.

TÓQUIO, 19 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., fornecedora global líder em termoplásticos de engenharia, concluiu um estudo extensivo que confirma a viabilidade do sulfeto de polifenileno (PPS) para modelagem "bump-off" de sistemas de resfriamento de motor automotivo. O DURAFIDE (R) PPS linear da Polyplastics, que já oferece desempenho superior em relação aos rivais, como o nylon 66, agora possui capacidades de modelagem "bump-off" a fim de evitar a rebarbação.

A modelagem "bump-off" resulta em um corte inferior que "colide" em duas direções e ejeta do molde sem a utilização de uma estrutura deslizante. A linha de separação (rebarba do molde) some, permitindo um molde sem rebarbas. Antes disso, o PPS tinha uso limitado em modelagem "bump-off" de peças de engenharia devido à sua fragilidade.

A Polyplastics descobriu que materiais com alta tenacidade à fratura por curvatura em ambientes de alta temperatura (150C para PPS) são adequados para "bump-offs" tanto em termos de danos quanto deformação. A empresa também observou que melhorias na tenacidade à fratura em ambientes de alta temperatura são possíveis pela redução de enchimentos, acrescentando elastômero e utilizando PPS de alto peso molecular.

A Polyplastics tem mostrado que o PPS linear apresenta maior tenacidade à fratura do que PPS ligados transversalmente, sendo mais propício à moldagem "bump-off". O DURAFIDE PPS da Polyplastics parece ser adequado para "bump-offs" do ponto de vista da resistência em ambientes de alta temperatura. Dentre os materiais DURAFIDE PPS, o 1130A1 (GF30%) e o 1140A1 (GF40%) de alto peso molecular parecem ser úteis para "bump-offs".

A Polyplastics acredita que o DURAFIDE PPS impulsiona a confiabilidade do produto e que os bump-offs reduzem o processo de retirada de rebarbas, facilitando uma maior liberdade de design. O DURAFIDE PPS também entrega alta resistência ao calor com uma temperatura de serviço contínuo de 200C a 240C. Ele também oferece maior resistência química em comparação aos fluoropolímeros, bem como maior estabilidade dimensional e absorção de água/hidrólise reduzida, em comparação ao nylon 66.

O DURAFIDE (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics no Japão e em outros países.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O amplo portfólio de produtos da empresa inclui o POM, o polibutileno tereftalato (PBT), o sulfeto de polifenileno (PPS) e o polímero de cristal líquido (LCP). A empresa tem a maior participação no mercado mundial de POM. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas capazes de criar soluções avançadas para um mercado global em constante alteração.

