Polyplastics Desenvolve nova tecnologia de previsão de vazio para produtos POM moldados por injeção

TÓQUIO, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., fornecedora líder global de termoplásticos de engenharia, desenvolveu uma tecnologia exclusiva de análise de EAC que prevê a ocorrência de vácuos em produtos moldados por injeção feitos de DURACON (R) POM. Esta nova ferramenta de EAC pode prever o risco de formações de líquidos antes de criar o molde, ajudando assim a reduzir as amostras de teste, encurtar o ciclo de desenvolvimento e reduzir o uso de energia.

Foto -

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202211220145/_prw_PI1fl_5xTHRjBB.png

A tecnologia de previsão de vácuo da Polyplastics leva em consideração mudanças nas variáveis, incluindo a temperatura e a pressão durante o processo de solidificação da resina ao usar o DURACON (R) POM. Essa tecnologia verifica com antecedência o formato, as condições de moldagem e os efeitos de alterações na posição do portão e visualiza o tamanho dos espaços vazios, bem como as posições em que se formam.

Um tipo de defeito de moldagem é o de bolsos ocos, chamados de vácuos, que se formam próximo ao centro de produtos grossos moldados por injeção. Parâmetros como o encolhimento do volume, que é produzido como resultado de análises do fluxo, tem sido utilizados convencionalmente para prever vácuos, mas a precisão desse método tem sido problemática, uma vez que o fenômeno real não pode ser recriado.

A nova tecnologia de previsão de vácuo é um método inteiramente novo que liga a análise do fluxo à análise estrutural para prever a formação de vácuos de acordo com a tensão que surge dentro dos produtos moldados, levando em consideração o encolhimento do molde, o módulo elástico e a distribuição da pressão no processo de solidificação da resina. Como ela consegue prever vácuos com alta precisão antes da construção do molde, a tecnologia promete encurtar o ciclo de desenvolvimento, reduzir os custos de desenvolvimento para os produtos e reduzir o consumo de energia em simulações.

A Polyplastics está oferecendo essa nova tecnologia como parte de seu suporte técnico geral aos clientes atuais da POM.

Para mais informações, acesse

https://www.polyplastics-global.com/en/approach/16.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa incluem POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC e LFT. A empresa possui a maior participação no mercado global de POM, LCP e COC. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é respaldada por uma sólida rede global de recursos de pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas, e é capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

* DURACON (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.