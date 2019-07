Polyplastics desenvolve novas classes POM DURACON (R) para componentes de sistema de combustível automotivo

TÓQUIO, 2 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Group anunciou o desenvolvimento de várias novas classes de polioximetileno (POM) DURACON (R) que entregam alto fluxo, alta rigidez e liberdade de design para a produção de componentes de sistema de combustível automotivo moldado por injeção. Os novos materiais complementam o portfólio POM carro-chefe DURACON (R) da Polyplastics que já é amplamente usado para componentes de sistema de combustível automotivo devido à sua excelente resistência à combustível.

A empresa lançou comercialmente o DURACON (R) H140-54C, uma classe de alto fluxo/alta rigidez com uma taxa de fluidez (MFR, Melt Flow Rate) de cerca de 14. Esse material se ajusta à ampla gama de condições de moldagem (condições de cilindro, pressão de injeção) e é usado na Europa. A meta de buscar um material mais rígido é permitir que os produtos possam ser fabricados mais finos. Enquanto isso, o fluxo mais alto de pressão elimina aumentos na pressão de pico que ocorre durante o processo de moldagem por injeção devido à parede fina. O DURACON (R) H140-54C facilita a produção de peças pequenas e de espessura fina.

A Polyplastics também anunciou uma classe POM em desenvolvimento que proporciona excepcional resistência a ácidos. Historicamente, uma das limitações dos POMs é sua vulnerabilidade a ácidos fortes, mas esse novo material proporciona melhorias significativas. A classe resistente a ácidos é voltada a uma gama de aplicações de sistema de combustível incluindo válvulas ORVR, válvulas de corte, e peças da flange do modulo da bomba de combustível, que são anexadas à parte externa de tanques de combustível. Essas partes podem ser danificadas pela acidez em líquidos de limpeza automotivos, chuva ácida e outras substâncias.

A Polyplastics também desenvolveu uma classe eletricamente condutiva para uso em componentes que circundam o combustível como uma medida contra a eletricidade estática. Geralmente, quando a resina é transmitida com condutividade, geralmente afeta certas características de desempenho, resultando em menos fluxibilidade e dureza. No entanto, essa classe transmite condutividade mantendo, ao mesmo tempo, os principais atributos de desempenho do POB, incluindo a fluxibilidade e a dureza.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui o POM, o polibutileno tereftalato (PBT), o sulfeto de polifenileno (PPS), o polímero de cristal líquido (LCP) e o copolímero de olefina cíclico (COC). Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

