Polyplastics dirige sus esfuerzos más recientes de desarrollo de materiales a aplicaciones para vehículos eléctricos (VE)

TOKIO, 27 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Ante la electrificación de los autos que está transformando la industria automovilística, Polyplastics Co., Ltd., un suministrador mundial líder de plásticos de ingeniería, está respondiendo con innovadores productos de resina que están penetrando con éxito en el mercado de los vehículos eléctricos (VE) como una alternativa superior a los metales. Los materiales DURANEX (R) PBT y DURAFIDE (R) PPS de la empresa --dirigidos a partes periféricas del motor como unidades de control de potencia (PCU)-- tienen propiedades de aislamiento elevado y menor absorción de agua, a la vez que responden bien a condiciones operativas severas (-40 C a 150 C, hasta 95% de humedad relativa).

DURANEX (R) PBT CG7030 de Polyplastics ofrece una menor absorción de agua y propiedades de alto seguimiento (CTI: 600V) para partes de alto voltaje como PCUs. El material garantiza una gran fiabilidad para partes de alto voltaje que no ganan suficiente distancia de fuga. El agua y la sal pueden penetrar las partes de alto voltaje y causar problemas de seguimiento; de manera que se requieren materiales con altos valores de CTI.

Polyplastics también ofrece DURAFIDE (R) PPS 6150T73, que proporciona una alta resistencia al choque térmico, una fuerte estabilidad dimensional, y una excelente resistencia térmica y química para aplicaciones moldeadas con inserción de metal para vehículos eléctricos. Las tecnologías anteriores de materiales tenían una menor resistencia al choque térmico cuando la moldeabilidad (fluidez) aumentaba.

Polyplastics también está explorando nuevos materiales para reemplazar el metal en bastidores de PCU. Los termoplásticos ofrecerán un peso más ligero y una productividad mejorada. No obstante, otros requerimientos fundamentales son la fortaleza, la estabilidad dimensional, la protección electromagnética y la conductividad térmica. Específicamente, Polyplastics está desarrollando actualmente materiales con propiedades de protección electromagnética. La empresa también está dirigiendo su trabajo de desarrollo de materiales a otras aplicaciones de VE como motores y baterías.

Acerca de Polyplastics

El Grupo Polyplastics es un líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones termoplásticas de ingeniería. La cartera de productos del Grupo abarca tereftalato de polibutileno (PBT), sulfuro de polifenileno (PPS), polioximetileno (POM), polímero de cristal líquido (LCP) y copolímero de olefina cíclica (COC). Con más de 50 años de experiencia, la empresa está respaldada por una sólida red internacional de recursos de investigación y desarrollo (I+D), producción y ventas.

DURANEX (R) y DURAFIDE (R) son marcas registradas de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

