Polyplastics entwickelt neue POM-Typen von DURACON (R) für Kraftstoffsystemkomponenten im Automobilbereich

TOKIO, 28. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die Polyplastics Group hat die Entwicklung mehrerer neuer Polyoxymethylen (POM-)Typen seines DURACON (R)-Produkts angekündigt, die einen hohen Durchfluss, hohe Steifigkeit und Designfreiheit für die Herstellung von spritzgegossenen Kraftstoffsystemkomponenten bei Fahrzeugen bieten. Die neuen Materialien ergänzen das Flaggschiff-POM-Portfolio DURACON (R) von Polyplastics, das aufgrund seiner hervorragenden Kraftstoffbeständigkeit bei Kraftstoffsystemkomponenten im Automobilbereich bereits weit verbreitet ist.

(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201906197708/_prw_PI1fl_92j2k2Tf.jpg )

Das Unternehmen hat DURACON (R) H140-54C, eine Qualität mit hohen Durchfluss- und Steifigkeitseigenschaften und einem Schmelzindex (MFR) von rund 14 auf den Markt gebracht. Dieses Material eignet sich für eine Vielzahl von Formbedingungen (Zylinderbedingungen, Einspritzdruck) und wird in Europa eingesetzt. Eine höhere Steifigkeit beim Material bedeutet, dass die Produkte dünner sein können. Der höhere Durchfluss unterdrückt unterdessen den Anstieg des Spitzendrucks, der beim Spritzgießen durch die Dünnwandigkeit entsteht. DURACON (R) H140-54C ermöglicht die Herstellung von kleinen, dünnwandigen Bauteilen.

Darüber hinaus hat Polyplastics einen entwicklungsfähigen POM-Typ angekündigt, der eine außergewöhnliche Säurebeständigkeit bietet. In der Vergangenheit war eine der Beschränkungen von POM die Anfälligkeit für starke Säuren, aber dieses neue Material bietet erhebliche Verbesserungen. Die säurebeständige Qualität ist auf eine Reihe von Kraftstoffsystemanwendungen ausgerichtet, darunter ORVR-Ventile, Absperrventile und Flanschteile für Kraftstoffpumpenmodule, die an der Außenseite von Kraftstofftanks angebracht sind. Diese Teile können durch den Säuregehalt in Autoreinigungsflüssigkeiten, sauren Regen und anderen Substanzen beschädigt werden.

Weiterhin hat Polyplastics einen elektrisch leitfähigen Typ für den Einsatz in Komponenten entwickelt, die Kraftstoff als Mittel gegen statische Elektrizität umgeben. Typischerweise beeinflusst Harz, wenn es mit Leitfähigkeit versehen wird, oft bestimmte Leistungsmerkmale, was zu einer geringeren Fließfähigkeit und Zähigkeit führt. Diese Sorte verleiht jedoch erfolgreich Leitfähigkeit und behält gleichzeitig die wichtigsten Leistungsmerkmale von POM bei, einschließlich Fließfähigkeit und Zähigkeit.

Bitte besuchen Sie auch: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pom_car/index.html

Informationen zu Polyplastics

Die Polyplastics Group ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplastlösungen. Das breite Produktportfolio der Gruppe umfasst u. a. Polyoxymethylen (POM), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylensulfid (PPS), Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP) und Cycloolefin-Copolymer (COC). Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk an Ressourcen in Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb.

DURACON (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.