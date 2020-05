Polyplastics lança nova grade de POM DURACON(R) com resistência melhorada a combustível diesel para componentes de combustível automotivo

TÓQUIO, 14 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group anunciou a apresentação de uma nova grade de polioximetileno (POM) DURACON(R) que entrega uma resistência melhorada ao combustível diesel para a produção de componentes do sistema de combustível automotivo moldado por injeção. Os novos materiais complementam o portfólio POM carro-chefe DURACON(R) da Polyplastics que já é amplamente usado para componentes de sistema de combustível automotivo devido às suas altas propriedades mecânicas, resistência ao calor e combustível e excelente moldabilidade.

A nova grade recém lançada, DURACON(R), oferece máximo desempenho em relação aos materiais concorrentes e está voltada para os mercados globais. Enquanto os sistemas de direção provavelmente migrarão para a eletrificação, espera-se que os motores a diesel permaneçam em uso para certos veículos comerciais, de acordo com a Polyplastics. O combustível a diesel de baixa qualidade contém uma alta concentração de ácido e enxofre, o que tem um efeito negativo no POM.

Os combustíveis que contêm uma alta concentração de enxofre atuam nas principais cadeias de polímero e facilitam a decomposição em POM. Testes apresentam o percentual de mudança de peso (taxa de decomposição) quando o POM é submerso em alta temperatura em combustível diesel teste, com uma alta concentração de enxofre. O DURACON(R) H140DR tem resistência superior comparado ao POM resistente a combustível diesel melhorado de um concorrente e um material padrão.

O DURACON(R) H140DR tem uma taxa de fluidez (MFR, Melt Flow Rate, na sigla em inglês) superior à grade M90-44 padrão, resultando em boa formabilidade. Ele também é mais denso, com tamanho de cristal menor e, assim, tem um alto nível de cristalização, comparado à grade M90-44 padrão.

A nova grade tem o mesmo nível de propriedades de resistência a ruptura que os materiais concorrentes, e também parece ter muitas propriedades de resistência mecânica a longo prazo. Testes de ruptura por estresse ambiental revelam que o DURACON(R) H140DR tem alta resistência a fatores externos como chuva ácida e vários solventes acidíferos usados em carros.

