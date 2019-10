Polyplastics lance DURANEX®, nouveau retardateur de flamme de type PBT avec faible gauchissement et résistance à l'hydrolyse pour applications automobiles

TOKYO, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a fait part du lancement du nouveau DURANEX® de type polytéréphtalate de butylène (PBT), ayant les propriétés électriques exceptionnelles typiquement rencontrées dans le PBT, mais avec également d'autres qualités de performances importantes. DURANEX® 750AM est un type de retardateur de flamme (RF) renforcé de 30 % de verre, de faible gauchissement, de forte rigidité et de résistance à la chaleur et à l'humidité (résistance à l'hydrolyse).

DURANEX® 750AM s'adapte de façon idéale aux applications automobiles comme les appareils de communications et les éléments sous haute pression dans les véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides électriques (VHE).

Jusqu'à présent, il a été difficile de satisfaire aux exigences à la fois de la résistance à la flamme et de la résistance à l'hydrolyse parce que de façon typique la résistance à l'hydrolyse diminue avec l'addition d'un composant RF. La demande en matériaux RF continue de croître sur le marché automobile pour leur utilisation dans les appareils de communications et les éléments sous pression des VE et des VHE. Ces matériaux doivent également répondre aux besoins de durabilité élevée et d'aptitude exceptionnelle au formage exigées par l'industrie automobile. DURANEX® 750AM et autres PBT satisfont par ailleurs aux demandes des applications électriques et électroniques.

Polyplastics peut produire des matériaux de PBT de faible gauchissement comme DURANEX® 750AM selon trois méthodes. Avec la première, l'anisotropie du taux de retrait peut être réduite à l'aide d'agents de remplissage sphériques et semblables à des plaques présentant de faibles rapports hauteur/largeur, à la place d'agents de remplissage en fibres. Ceci diminue le gauchissement, mais peut en revanche avoir un effet contraire sur la résistance mécanique.

Deuxièmement, la valeur absolue du taux de retrait peut être diminuée par la formation d'associations avec des résines amorphes comme le polycarbonate (PC) et le styrène-acrylonitrile (SAN). Cette méthode a pour effet une légère réduction de résistance mécanique, tandis que la résine amorphe a également un effet sur les propriétés thermiques et d'autres facteurs. La troisième méthode améliore la fluidité et réduit la répartition de pression (répartition du taux de retrait) à l'intérieur de la cavité, ce qui peut réduire le gauchissement, toutefois moins qu'avec les deux méthodes mentionnées ci-dessus.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial de la mise au point et de la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du Groupe comprend le PBT, le polyoxyméthylène (POM), le polysulfure de phénylène (PPS), le polymère cristaux liquides (PCL) et le copolymère d'oléfine cyclique (COC). Forte de plus de 50 années d'expérience, la Société s'appuie sur un solide réseau mondial de recherche et développement, des ressources de production et de ventes.

DURANEX® est une marque de commerce déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

