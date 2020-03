Polyplastics met en lumière le DURANEX® de la classe du polytéréphtalate de butylène pour applications automobiles sous haute tension

TOKYO, 6 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe Polyplastics offre une classe améliorée de polytéréphtalate de butylène (PBT) assurant une meilleure résistance au cheminement pour un éventail de composants automobiles sous haute tension. Le DURANEX® PBT CG7030 est une classe avec un remplissage de 30 % de verre qui fournit également une forte stabilité dimensionnelle et une résistance électrique extrêmement stable avec des propriétés de rupture diélectrique.

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202002197019/_prw_PI1lg_XZm17ip8.jpg)

L'industrie automobile est soumise à des changements considérables où l'électrification prend une importance croissante en raison des efforts dans le monde entier visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles et à limiter les émissions. Comme les constructeurs automobiles s'orientent de plus en plus vers les véhicules électriques, il est prévu que la demande en composants pour haute tension va augmenter. Polyplastics a effectué des essais complets à la fois sur PA66 (polyamide) et sur PBT avec des environnements de températures s'échelonnant entre -40 C et 140 C pour des applications de véhicules électriques comme les batteries, les blocs de commande de l'alimentation (PCU) et les moteurs et générateurs.

Dans la mesure où les propriétés des classes de PBT subissent peu de changements même sous des environnements chauds et humides, Polyplastics a déterminé qu'ils sont mieux adaptés que le PA66 pour une utilisation dans des applications sous haute tension. Ces résultats suggèrent que l'utilisation de PBT pourrait générer moins de variations dans les propriétés électriques lorsque les environnements changent.

Le DURANEX® PBT CG7030 présente une stabilité dimensionnelle hautement supérieure. Polyplastics signale que les taux à la fois de pénétration d'humidité et de changement dimensionnel pour les classes de PBT se situent aux environs d'un dixième des valeurs observées sur le PA66-GF33%.

Les résultats d'essais montrent par ailleurs que le DURANEX® PBT CG7030 maintient sa résistance à la rupture diélectrique sous des environnements de chaleur et d'humidité élevées 85 C / 85 % HR au-delà de 1 000 heures). Une diminution significative d'environ 40 % est effectivement observée pour le PA66-GF33% avec des conditions de chaleur élevée et d'humidité élevée.

Le DURANEX® PBT CG7030 a également une meilleure résistivité de volume par rapport au PA66-GF33% qui présente des diminutions significatives dans des environnements de chaleur élevée et d'humidité élevée.

Veuillez visiter : https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_pa66/index.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial de la mise au point et de la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits de la Société comprend le POM (polyoxyméthylène), le PBT (polytéréphtalate de butylène), le PPS (polysulfure de phénylène), le PCL (polymère cristaux liquides), le GF-PET (polytéréphtalate d'éthylène avec fibres de verre) et le COC (copolymère d'oléfine cyclique). La société possède la plus grande part du marché mondial du POM et du PCL. Forte de plus de 50 années d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de recherche et développement, sur sa production et ses ressources de vente pour être en mesure de créer des solutions évoluées destinées à des places de marché mondiales en constante évolution.

DURANEX® est une marque de commerce déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.