Polyplastics visa classes PBT e PPS em sensores para aplicações em direção autônoma

TÓQUIO, 15 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A tendência crescente para veículos elétricos está estimulando fornecedores de materiais como a Polyplastics Co., Ltd., um fornecedor líder mundial de plásticos de engenharia, a posicionar seus inovadores produtos de resina para uso em peças do sistema avançado de assistência ao motorista (Advanced Driver-Assistance System, ADAS), que habilita a direção autônoma. Os materiais da empresa, DURANEX(R) PBT e DURAFIDE(R) PPS, voltados para sensores em sistemas de radar e suporte de câmera, demonstram grande capacidade de proporcionar baixo empenamento, estabilidade dimensional e baixa constante dielétrica.

(Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202011106891/_prw_PI1fl_U2f1pw8n.jpg)

Para invólucros de radar, os fabricantes procuram materiais com baixa constante dielétrica, transmissibilidade de ondas de rádio estável e baixa absorção de água. O mercado tem utilizado poliestireno sindiotático (SPS) e polieterimida (PEI) para propriedades dielétricas, e PPS para baixa absorção de água e resistência química. Para atender aos desafios de custo, os fabricantes começaram a incorporar PBT em seus projetos.

A Polyplastics informa que a absorção de água causa pouco efeito sobre o DURAFIDE(R) PPS 1140A6, mas algum impacto sobre o DURANEX(R) PBT 330HR. Como resultado, a Polyplastics está trabalhando no desenvolvimento de novos tipos de PBT com propriedades aprimoradas de baixa dielétrica e baixa absorção de água.

Para o próprio suporte do radar, as propriedades de proteção de ondas eletromagnéticas são necessárias para proteger contra ondas refletidas desnecessárias. Todas as classes condutoras de eletricidade da Polyplastics, DURACON (R) POM CH-10 e EB-10, e DURANEX (R) PBT 7300E, estão sendo ativamente consideradas, enquanto novos tipos de PBT com propriedades de proteção de ondas eletromagnéticas mais fortes estão em desenvolvimento.

Para suportes de câmera de sensoriamento montadas no veículo, geralmente são preferidos materiais de baixo empenamento e alta rigidez como DURANEX (R) PBT 733LD e 7407. A empresa também desenvolveu tecnologia fosca que utiliza um tratamento a laser para reduzir o ruído (luz dispersa). O tratamento a laser resulta em níveis favoráveis de brilho e escuridão. A Polyplastics continuará a desenvolver durabilidade de longo prazo e diferentes condições de processo para reduzir o tempo de tratamento.

Acesse: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_adas2/index.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder mundial no desenvolvimento e na produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET e COC. A empresa tem a maior participação de mercado global de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é respaldada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas, capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

DURANEX(R), DURACON(R) e DURAFIDE(R) são marcas registradas da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.