Polypore crée une coentreprise pour fabriquer et vendre des séparateurs de batteries au lithium-ion par voie sèche en Chine

Sur la base d'une licence accordée par Celgard, LLC (Celgard), filiale de Polypore, pour la technologie et la propriété intellectuelle liées au séparateur de polypropylène (PP) par voie sèche, la JV fabriquera et vendra en Chine un séparateur par voie sèche de qualité et de haute performance pour les LIB utilisés dans les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les véhicules à entraînement électrique (EDV).

Le début de la production est prévu pour 2022 avec une capacité de membrane PP de 100 millions de m2/an. Dans cette coentreprise, PPO Energy Storage Materials HK Ltd. détiendra 49 % des parts et SEMCORP 51 %.

La Chine est le marché le plus important et le plus dynamique du monde pour les applications EDV et ESS. Comme de nombreux pays, dont la Chine, adoptent des politiques de décarbonisation, une croissance significative est prévue pour ces applications et la nouvelle entreprise commune devrait permettre de répondre à cette demande croissante. L'entreprise commune tirera parti de la technologie avancée de séparation par voie sèche de Celgard, de son expertise en matière de contrôle de la qualité et de ses droits de propriété intellectuelle, ainsi que des capacités opérationnelles à grande échelle et des canaux de distribution de SEMCORP en Chine.

« En associant les connaissances spécialisées de Celgard en matière de technologie, de traitement et de science des matériaux à l'expertise opérationnelle de SEMCORP en Chine, la coentreprise fournira non seulement une large gamme de solutions aux clients, mais stimulera également le développement de l'industrie de la LIB dans son ensemble », a déclaré Lie Shi, Président de Celgard. « Je suis ravie de commencer ce partenariat avec SEMCORP. La combinaison des forces de nos deux entreprises apportera de nouvelles solutions aux défis mondiaux liés à l'environnement et à l'énergie. »

« Cette coentreprise nous permettra de saisir une énorme opportunité sur le marché des ESS avec le séparateur à sec », ajoute Paul Xiaoming Lee, président-directeur général de SEMCORP. « En associant la technologie et le savoir-faire de pointe de Celgard à la riche expérience opérationnelle de SEMCORP et à ses antécédents en matière de production de séparateurs de qualité à grande échelle à des coûts compétitifs en Chine, cette coentreprise avec Polypore nous permettra de nous positionner ensemble comme un fournisseur révolutionnaire de séparateurs à sec en Chine. »

À propos de Celgard et Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses enduites et non enduites, traitées par voie sèche, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie des séparateurs de batteries de Celgard améliore les performances des batteries lithium-ion pour les véhicules à moteur électrique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC et PPO Energy Storage Materials HK Ltd. sont des filiales à 100 % de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale opérant depuis plus de 40 ans avec des installations dans neuf pays, spécialisée dans les membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com.

À propos de SEMCORP

SEMCORP, anciennement connu sous le nom de Shanghai Energy New Materials Technology Co, Ltd, est un leader mondial dans le développement et la production de séparateurs haute performance et de séparateurs revêtus pour l'industrie des batteries lithium-ion. SEMCORP dispose actuellement de six sites de production en Chine, avec des projets d'expansion à la fois en Chine et à l'international pour mieux servir les clients des véhicules électriques, de l'électronique grand public et du stockage d'énergie. Visitez le site http://en.semcorpglobal.com.

