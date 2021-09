Polypore estabelece Joint Venture (JV) para fabricar e vender separadores de bateria de processo a seco de íons de lítio na China

A produção está programada para iniciar em 2022 com capacidade de membrana PP de 100 milhões de m2/ano. Na joint venture, a PPO Energy Storage Materials HK Ltd. terá 49% da contribuição de capital e a SEMCORP terá 51%.

A China tem o maior e mais rápido mercado mundial para aplicações de EDV e ESS. Como muitos países, incluindo a China, adotam políticas de descarbonização, estima-se o crescimento significativo nessas aplicações e espera-se que a nova JV capte essa crescente demanda. A JV alavancará a avançada tecnologia de separador de processo a seco da Celgard, a experiência em controle de qualidade e os direitos de propriedade intelectual com os recursos operacionais e canais de distribuição da SEMCORP na China.

"Combinando conhecimento especializado da Celgard em tecnologia, processamento e ciência de materiais à experiência operacional da SEMCORP na China, a joint venture oferecerá aos clientes não apenas uma ampla gama de soluções, mas também estimulará o desenvolvimento adicional do setor de LIB em geral", disse o presidente da Celgard, Lie Shi. "Estou entusiasmado em começar esta parceria com a SEMCORP. A soma dos pontos fortes de nossas duas empresas oferecerá novas soluções para os desafios do mundo relacionados ao meio ambiente e à energia."

"Esta joint venture nos permitirá aproveitar uma grande oportunidade no mercado ESS com o separador de processo a seco", acrescentou o presidente e CEO da SEMCORP, Paul Xiaoming Lee. "Combinando a tecnologia de última geração da Celgard e seu know-how à rica experiência operacional da SEMCORP e o histórico de produção em grande escala de separadores de qualidade a custo competitivo na China, esta joint venture com a Polypore nos posicionará como um fornecedor revolucionário de separador de processo a seco na China juntos."

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas de processo a seco revestidas e não revestidas usadas como separadores que são um componente importante das baterias de íon de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard aprimora o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

Celgard, LLC e PPO Energy Storage Materials HK Ltd. são subsidiárias de propriedade integral da Polypore International, LP, uma empresa da Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global que opera há mais de 40 anos com instalações em nove países especializadas em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Acesse www.celgard.comewww.polypore.com.

Sobre a SEMCORP

A SEMCORP, conhecida formalmente como Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd., é líder global no desenvolvimento e produção de separadores de alto desempenho e separadores revestidos para a indústria de baterias de íons de lítio. Atualmente, a SEMCORP possui seis fábricas na China, com expansões planejadas tanto na China quanto internacionalmente para melhor atender aos clientes de veículos elétricos, eletrônicos de consumo e armazenamento de energia. Acesse http://en.semcorpglobal.com.

