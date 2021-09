Polypore establece una empresa conjunta para fabricar y vender separadores de baterías de proceso seco de iones de litio en China

CHARLOTTE, Nueva Jersey, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Polypore International, LP (Polypore) y Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (SEMCORP) llegaron a un acuerdo en enero de 2021, a través de sus respectivas subsidiarias, para establecer una empresa conjunta (JV) en China para el separador de membranas de proceso seco para baterías de iones de litio (LIB). Las aprobaciones reglamentarias necesarias están completas y la JV se constituyó con el nombre de Jiangxi Enpo New Materials Co., Ltd. en la ciudad de Gaoan, provincia de Jiangxi, República Popular de China.