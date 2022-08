Polyvision Corporation nomme Wout Van de Broek vice-président des opérations internationales

ATLANTA, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Polyvision Corporation , leader international dans l'innovation et la fabrication de « CeramicSteel », de produits d'écriture collaborative et de panneaux architecturaux pour le revêtement intérieur et extérieur, a annoncé aujourd'hui la nomination de Wout Van de Broek au poste de vice-président des opérations internationales.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Van de Broek continuera à diriger les opérations belges de Polyvision et sera également responsable des opérations américaines de la société à Okmulgee, dans l'Oklahoma et New Philadelphia dans l'Ohio.

M. Van de Broek était auparavant directeur des opérations commerciales de Polyvision, où il était responsable des opérations commerciales et de l'innovation internationale de la société, notamment de la recherche et du développement, de la gestion des produits et de la stratégie et du développement des produits au niveau international. Avant cela, il a occupé plusieurs rôles chez Polyvision dans la gestion de projets et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

« Wout fait profiter son nouveau rôle d'une grande expertise, a déclaré Kevin McCoy, PDG de Polyvision Corporation. Sa vaste expérience, dont plus de 15 ans chez Polyvision à la tête des opérations, de l'innovation internationale, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement internationale, contribuera à améliorer l'efficacité de l'ensemble de notre société. Ses connaissances techniques de l'émaillage de la porcelaine et des revêtements céramiques confèrent une perspective unique et très précieuse à notre équipe opérationnelle. »

L'initiative de Polyvision visant à étendre la portée des produits CeramicSteel à de multiples secteurs et publics dans les Amériques, la région Asie Pacifique et l'EMOA, lancée par M. McCoy début 2022, est soutenue par la nouvelle approche internationale de M. Van de Broek en matière d'innovation et d'opérations.

M. Van de Broek est titulaire d'une licence en sciences appliquées et d'une maîtrise en sciences avec une spécialisation en biochimie de l'université de Hasselt, en Belgique, et détient plusieurs brevets actifs. Il a participé à de nombreux projets de recherche avec des entreprises et des institutions de recherche internationales, et présente des exposés sur l'innovation lors de conférences industrielles internationales et régionales.

À propos de Polyvision Corporation

Polyvision Corporation est un leader mondial dans l'innovation et la fabrication de « CeramicSteel » pour une variété d'industries. Depuis plus de 65 ans, nous contribuons à rendre le monde meilleur en créant des produits qui améliorent les expériences visuelles et relient les gens à leur environnement. Le « CeramicSteel » de Polyvision est utilisé dans le monde entier pour les surfaces traditionnelles de tableau noir et de tableau blanc, les produits de collaboration modernes pour de nombreuses organisations les plus influentes du monde et les murs architecturaux, et le revêtement pour les espaces publics.

Polyvision, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, opère dans plus de 65 pays. Pour en savoir plus sur le CeramicSteel et ses utilisations, rendez-vous sur Polyvision.com .

