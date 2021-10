Pomyślnie zakończony konkurs 2021 Huawei HMS App Innovation Contest: wprowadzenie innowacji wykorzystujących sztuczną inteligencję

W konkursie wzięło udział ponad 4000 zespołów z ponad 200 krajów i regionów. „Poprzez pełne otwarcie ekosystemu HMS Core i wsparcie międzynarodowych twórców innowacji, firma Huawei dąży do zbudowania nowego globalnego inteligentnego ekosystemu obejmującego wszystkie urządzenia i wszelkie możliwości. Poprzez różnorodne konkursy dla deweloperów zamierzamy przekształcić innowacyjne pomysły w rzeczywistość, dążąc do zbudowania w pełni połączonego, inteligentnego świata" - powiedział Zhang Ping'an, prezes Huawei Consumer Cloud Service i dyrektor generalny Huawei Cloud BU.

Lista laureatów: pasja w odkrywaniu życia w harmonii ze sztuczną inteligencją

Spośród siedmiu nagród przydzielonych w tegorocznym konkursie dla regionu Chin, nagrodę dla najlepszej aplikacji otrzymały Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes i Tide. Tytuł najlepszej aplikacji o oddziaływaniu społecznym przypadł Meditation Planet, Colorfulclouds i Dnurse, natomiast PVZ2, Jade Dynasty i Eclipse zdobyły wyróżnienie dla najlepszej gry. Aplikacja Enjoying FM odebrała nagrodę za obsługę każdej z możliwych sytuacji, z kolei wyróżnienie za najlepszą innowację HMS Core otrzymały Itinerary Assistant i AR Words. Wreszcie AR Dinosaur World zgarnął nagrodę dla kobiet w dziedzinie technologii, podczas gdy Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad i Legends of the Condor Heroes otrzymały nagrody honorowe.

5-gwiazdkowe aplikacje w pięciu regionach konkursowych: pokaz przełomowych rozwiązań innowacyjnych

Tide, zwycięzca w kategorii najlepszej aplikacji w regionie Chin, współpracuje z HUAWEI HiCar, wdrażając technologię internetu pojazdów (IoV). Wykorzystuje również HMS Core Health Kit, który pomaga użytkownikom spokojniej spać i prowadzić zdrowszy tryb życia.

W tegorocznej edycji konkursu wprowadzono trzy nowe nagrody, którymi są: nagroda za obsługę każdej z możliwych sytuacji, nagroda dla kobiet w dziedzinie technologii oraz nagroda za najlepszą innowację HMS Core. Aplikacja Enjoying FM, zdobywca nagrody za obsługę każdej z możliwych sytuacji, współpracuje z ekosystemem HUAWEI HiCar, oferując użytkownikom rozrywkę samochodową klasy premium, która umożliwia płynne przesyłanie dźwięku między urządzeniami. Shen Qiu, twórczyni aplikacji AR Dinosaur World, która otrzymała nagrodę dla kobiet w dziedzinie technologii, wykorzystała swoje kobiece cechy, aby połączyć zabawę z wiedzą, pomagając rozbudzić wyobraźnię dzieci, zachęcając je jednocześnie do odkrywania świata. Aplikacje Itinerary Assistant i AR Words, zdobywcy nagrody za najlepszą innowację HMS Core, integrują zestawy Awareness Kit, Ads Kit, ML Kit i AR Engine, co pozwala zapewniać użytkownikom inteligentniejsze, wygodniejsze i bardziej innowacyjne doświadczenia.

W regionach konkursowych poza Chinami również powstało wiele znakomitych aplikacji, których celem jest rozwiązywanie problemów humanitarnych i społecznych. Jedną z nich jest Plano - Parental Control z regionu konkursowego Azji i Pacyfiku, która pomaga chronić zdrowie oczu dzieci. Inne godne uwagi zgłoszenia to Go Zero Waste z regionu Europy, poświęcone ochronie zasobów i środowiska, Blind Assistant z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, który wspiera niedowidzących użytkowników w rozpoznawaniu obrazów i tekstów oraz Mujer Ingeniera z regionu Ameryki Łacińskiej, którego celem jest inspirowanie kobiet do kariery inżynierskiej.

Do końca września 2021 roku, liczba twórców aplikacji w ekosystemie Huawei osiągnęła 5,1 miliona, zaś liczba aplikacji zintegrowanych z HMS Core przekroczyła 173000. Wraz z oficjalną premierą HMS Core 6 zaawansowane technologie obejmujące różnorodne dziedziny są dalej otwierane, a istniejące funkcje i usługi są unowocześniane, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika dla aplikacji wieloplatformowych i wielourządzeniowych. Będziemy nadal organizować i wspierać różne konkursy dla deweloperów oraz realizować program Shining Star, zachęcając światowych autorów oprogramowania do udziału w ekosystemie HMS, a także pomagając im wprowadzać innowacje w celu stworzenia jeszcze bardziej inteligentnego i wygodnego cyfrowego życia we wszystkich jego aspektach.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1668898/image_1.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1668899/image_2.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1668900/image_3.jpg

SOURCE Huawei