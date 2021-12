Ponad miliard wolontariuszy na całym świecie działa na rzecz globalnego „resetu"

NOWY JORK, 2 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ – poważne wyzwania rozwojowe, od kryzysu klimatycznego po pandemię COVID-19, pokazały nam, że musimy zmienić to, jak żyjemy, pracujemy i współpracujemy. Czas na globalny reset.

W obliczu rosnących na całym świecie nierówności potrzebny jest nowy rodzaj umowy społecznej, w której ważnym elementem ponownie stanie się włączenie.

Jak wyjaśniono w najnowszym sprawozdaniu na temat stanu wolontariatu na świecie pt. „Budowa społeczeństw opartych na równości i inkluzywności" (State of the World's Volunteerism Report [SWVR] – Building equal and inclusive societies'), praca ponad miliarda wolontariuszy na całym świecie stanowi sposób na kształtowanie bardziej świetlanej przyszłości.

Flagowy raport programu Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych zaprezentowany zostanie dzisiaj podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, którego transmisję na żywo można śledzić na UNWebTV.

W sprawozdaniu uwzględniono studia przypadku z wszystkich regionów na świecie, ukazując wpływ wolontariuszy na ich lokalne społeczności – od Nepalu po Peru, od Libanu po Malawi. Działając w grupach zajmujących się prawami kobiet czy też pracując na infoliniach udzielających informacji dotyczących szczepień, wolontariusze nie tylko pomagają potrzebującym, ale również zyskują wiedzę na temat długofalowych problemów ich społeczności, którą później przekazują przedstawicielom władz.

W wolontariat zaangażowana jest co siódma osoba na świecie. Mimo destruktywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii ludzie wciąż zainteresowani są pracą wolontariacką na rzecz lokalnych społeczności. Ograniczenie mobilności i zasobów nie zniechęciło ich do podejmowania konstruktywnych działań w obliczu kryzysu. Przez wprowadzone ograniczenia wiele osób nie mogło wprawdzie angażować się w wolontariat fizycznie, jednak znaczna ich część przestawiła się na działania online.

Wolontariusze często postrzegani są jako ludzie czynu i osoby świadczące usługi społeczne. Co więcej, w sprawozdaniu przedstawiono nieznane wcześniej wnioski wskazujące na związek między wolontariatem i równością oraz inkluzywnością.

„W nowej rzeczywistości, jaka nas zastała, niezwykle ważne będzie, by od samego początku postrzegać wolontariuszy jako kluczowych partnerów" – powiedział Gladys Mutukawa, 73-letni wolontariusz z Zambii.

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) ma na celu wspieranie pokoju i rozwoju poprzez działania wolontariackie na całym świecie. Wspólnie z partnerami pracujemy nad włączeniem w programy rozwojowe ponad 10 tys. wykwalifikowanych, silnie zmotywowanych i dysponujących odpowiednim zapleczem wolontariuszy, a także promujemy wartość wolontariatu i działamy na rzecz większego uznania jego zasług na świecie. Programem UNV zarządza Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

