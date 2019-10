Ponemon: Global økning i mer målrettede og avanserte dataangrep på små og mellomstore bedrifter

66 % av små og mellomstore bedrifter verden rundt meldte om dataangrep i løpet av de siste 12 månedene, 76 % i USA

CHICAGO, 9. oktober 2019 /PRNewswire/ -- For tredje år på rad har små og mellomstore bedrifter (SMB-er) meldt om en vesentlig økning i målrettede datainnbrudd. En nylig publisert global undersøkelse som ble utført av Ponemon Institute, som er et anerkjent, uavhengig undersøkelsesselskap, fant at angrep mot amerikanske, britiske og europeiske bedrifter både skjer oppstå hyppigere og på en mer avansert måte. Nesten halvparten (45 %) av de 2000 respondentene beskrev dessuten sin organisasjons IT-tilnærming som ineffektiv, og 39 % melder at de ikke har iverksatt noen plan for hendelsesrespons.

Rapporten 2019 Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses (Global datasikkerhetsstatus for små og mellomstore bedrifter 2019) viser til en økende bekymring når det gjelder datasikkerhet. Dette illustreres av årlige trender fra 2016 til nå. Undersøkelsen, som ble bestilt av Keeper Security, målte responsen fra 2391 IT- og IT-sikkerhetsselskaper i USA, Storbritannia, DACH-landene, Benelux-landene og Skandinavia.

«Datatyver fortsetter å utvikle angrepene sine med mer avanserte framgangsmåter, og bedrifter av alle størrelser ligger i skuddlinjen», sa Dr. Larry Ponemon, styreformann og grunnlegger av Ponemon Institute. Rapporten «Global datasikkerhetsstatus for små og mellomstore bedrifter 2019» viser at dataangrep er et globalt fenomen – og det er også mangelen på bevissthet og beredskap hos bedrifter verden rundt. Alle organisasjoner, uansett hvor de er, og uansett størrelse, må sette datasikkerhet som høyeste prioritet.»

Viktige resultater i 2019:

Generelt har omfanget av angrep økt dramatisk – 76 % av amerikanske bedrifter ble angrepet i løpet av de siste 12 månedene, opp fra 55 % i 2016. Globalt har 66 % av respondentene meldt om angrep i samme tidsrom.

– 76 % av amerikanske bedrifter ble angrepet i løpet av de siste 12 månedene, opp fra 55 % i 2016. Globalt har 66 % av respondentene meldt om angrep i samme tidsrom. Angrep som er basert på bedrageri øker – Generelt har angrepene blitt mer avanserte, med nettfisking (57 %), hackede eller stjålne enheter (33 %) og tyveri av identitetsbevis (30 %) blant de hyppigste angrepene som SMB-er utsettes for over hele verden.

– Generelt har angrepene blitt mer avanserte, med nettfisking (57 %), hackede eller stjålne enheter (33 %) og tyveri av identitetsbevis (30 %) blant de hyppigste angrepene som SMB-er utsettes for over hele verden. Datatap er blant de tingene som rammer bedrifter hyppigst – Globalt har 63 % av bedriftene meldt om tilfeller som omfatter tap av sensitive data om kunder og medarbeidere i løpet av det siste året. Tallet for dette er 69 % i USA , hvilket er en økning på 50 % fra 2016.

«Flere bedrifter utsettes for alvorlige dataangrep på en målrettet, avansert måte enn noen gang før, mens resultatene av undersøkelsen viser at de ikke gjør nok for å ta seg av problemet», sa Darren Guccione, CEO og medgrunnlegger for Keeper Security. «Vi sponser denne årlige undersøkelsen med Ponemon fordi vi vil at SMB-er skal innse at det ikke finnes mål som er for små for datatyver, og det er ikke nok å bare være klar over hvilke datatrusler som finnes. Det er høyst avgjørende at disse bedriftene iverksetter tiltak for datasikkerhetsberedskap og har en sterk forebygningsstrategi.»

Nye teknologier, nye risikomomenter for datasikkerhet

SMB-er verden over tar i bruk nye teknologier som mobilenheter, IoT og biometri til tross for at de mangler tiltro til egen evne til å beskytte sensitive data. Nesten halvparten (48 %) av respondentene får tilgang til mer enn 50 % av de viktigste virksomhetsapplikasjonene fra mobilenheter, selv om nesten samme andel av respondentene (49 %) sa at kvaliteten på organisasjonens sikkerhetstilnærming reduseres ved bruk av mobilenheter til å få tilgang til virksomhetsapplikasjonene.

I tillegg mener et stort flertall av respondentene (80 %) at det er sannsynlig at et sikkerhetsbrudd forbundet med IoT-enheter som ikke er sikret, kunne bli katastrofalt, samtidig som kun 21 % overvåker risikoen forbundet med IoT-enheter i arbeidsmiljøet. Undersøkelsen antyder også at biometri er i ferd med å bli normalen: Tre fjerdedeler av SMB-er bruker på nåværende tidspunkt biometri til identifisering og godkjenning eller planlegger å gjøre det snart.

Regionale høydepunkter:

USA

82 % av amerikanske respondenter meldte om dataangrep i løpet av organisasjonens levetid, hvilket er høyere enn noen annen region

Amerikanske bedrifter har større tiltro til intern sikkerhetsekspertise enn noen annen region

Nesten 9 av 10 (88 %) av de amerikanske respondentene oppga at de bruker mindre enn 20 % av hele IT-budsjettet på sikkerhet

For amerikanske bedrifter er sannsynligheten for å bli utsatt for dataangrep fra innsiden av selskapet nesten to ganger så stor (77 %) som en ekstern hacker (40 %)

Storbritannia

65 % av små og mellomstore bedrifter i Storbritannia ble utsatt for dataangrep i løpet av det siste året, men økningen i antallet angrep i denne regionen var bare halvparten av økningen i USA .

. Nettbaserte angrep (49 %), nettfisking (48 %) og generell ondsinnet programvare (42 %) var de vanligste typene dataangrep i Storbritannia.

Britiske respondenter er i ferd med å miste tiltroen til tilnærmingen til IT-sikkerhet i organisasjonene sine. Det var en nedgang på 4 % blant de som vurderte den som effektiv enn i 2018.

DACH-landene (Østerrike, Tyskland og Sveits)

Små og mellomstore bedrifter i DACH-landene er mindre opptatt av om at medarbeideres passord blir stjålet eller hacket sammenlignet med resten av verden. Kun 58 % uttrykte bekymring.

I DACH-landene sa to tredjedeler av små og mellomstore bedrifter (66%) at bærbare PC-er er et av de mest sårbare sluttpunktene eller inngangspunktene til organisasjonens nettverk og bedriftssystemer, mer enn det globale gjennomsnittet på 56 %.

Det er en høyere sannsynlighet for at bedrifter i DACH-landene opplyser og instruerer medarbeidere og tredjeparter om risikoen forbundet med IoT-enheter enn noen annen region, da mer enn en fjerdedel (27 %) har det som praksis nå. På samme måte er det mer sannsynlig at de overvåker risikoen ved IoT-enheter som brukes i arbeidsmiljøet. 25 % overvåker aktivt på nåværende tidspunkt.

Benelux-landene (Belgia, Nederland og Luxemburg)

Selv om mer enn halvparten (56 %) av små og mellomstore bedrifter i Benelux-landene ble utsatt for dataangrep i løpet av de siste 12 månedene, hadde denne regionen 20 % færre enn USA i samme periode (76 %).

i samme periode (76 %). De fleste respondentene sa at mobilenheter (60 %), bærbare PC-er (55 %) og nettskysystemer (49 %) er de mest sårbare sluttpunktene eller inngangspunktene til organisasjonens nettverk og bedriftssystemer.

Mer enn to tredjedeler av bedriftene i Benelux-landene (68 %) er enig eller veldig enig i at passord er en vesentlig del av forsvarsstrategien for sikkerheten.

Respondenter i Benelux-landene bruker biometri til identifisering og godkjenning i større grad enn noen annen region. 51 % sier at de bruker det på nåværende tidspunkt.

Skandinavia (Danmark, Norge og Sverige)

Nesten to tredjedeler (64 %) av SMB-er i Skandinavia har blitt utsatt for dataangrep. Dette er likevel under det globale gjennomsnittet på 72 %, og dette henviser kanskje til bedre datasikkerhetspraksis i denne regionen.

Respondentene i Skandinavia er mest opptatt av å beskytte organisasjonens åndsverk mot datatyver (58 %), mens bedrifter i USA , Storbritannia og DACH-land er mer bekymret for kundeinformasjon.

, Storbritannia og DACH-land er mer bekymret for kundeinformasjon. Antallet små og mellomstore bedrifter i Skandinavia som ble utsatt for situasjoner der angrepskoder og ondsinnet programvare unnslapp inntrengningsbeskyttelsen (71 %) overgikk det globale gjennomsnittet på 69 %.

De fleste respondentene (56 %) mener bruk av mobilenheter, som f.eks nettbrett og smarttelefoner, til å få tilgang til de viktigste virksomhetsapplikasjonene og IT-infrastrukturen, reduserer kvaliteten på sikkerhetstilnærmingen. Dette er over gjennomsnittet på 49 %, og antyder at små og mellomstore bedrifter i Skandinavia kanskje har mindre tiltro til mobilenheter sammenlignet med andre regioner.

Finn ut mer om kommende webinarer

Keeper og Ponemon skal snakke om resultatene fra Ponemons undersøkelse om global datasikkerhetsstatus for små og mellomstore bedrifter 2019 i mer detalj i direktewebinarer for USA den 30. okt. kl. 10.30 EST og for Storbritannia og Europa den 31. okt. kl. 15.30 GMT.

Om Ponemons undersøkelse om global datasikkerhetsstatus for SMB-er 2019

Ponemon Institute intervjuet ca. 2391 IT- og IT-sikkerhetsfolk fra bedrifter i USA, Storbritannia, DACH-landene, Benelux-landene og Skandinavia mellom 7. august og 30. september 30 2019, ved hjelp av en nettbasert innsamlingsmetode. Respondentene representerte bedrifter med antall ansatte fra 100 til 1000.

Om Keeper Security, Inc.

Keeper Security, Inc. («Keeper») endrer måten organisasjoner og enkeltpersoner beskytter passordene sine og sensitive digitale ressurser på, slik at datatyveri og databrudd reduseres vesentlig. Keeper er den ledende leverandøren av nullkunnskapssikkerhet og krypteringsprogramvare med passordhåndtering, overvåking av det mørke nettet, digital fillagring og meldingstjenester. Keeper ble utnevnt som beste passordadministrator (2018) og «Editor's Choice» (2018, 2019) i PC Magazine og mottok prisen «Publisher's Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award» (Utgiverens favoritt for informasjonsikkerhet og passordadministrasjon/datasikkerhet, 2019), og millioner av mennesker og tusenvis av bedrifter bruker Keeper til å beskytte digitale ressurser og bidra til å redusere risikoen forbundet med databrudd. Keeper er SOC-2- og ISO 27001-sertifisert og er dessuten oppført på brukslisten til de føderale myndighetene via System for Award Management (SAM). Keeper beskytter bedrifter av alle størrelser på tvers av alle større industrisektorer. Les mer på https://keepersecurity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653364/Keeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg

Related Links

http://keepersecurity.com



SOURCE Keeper Security, Inc.