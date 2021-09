Ponorte sa do digitálu z praxe, spoločnosť Huawei uvádza 11 riešení založených na scenároch

Pán Peng Zhongyang, člen predstavenstva spoločnosti Huawei, prezident skupiny Enterprise Business Group, povedal: „Spoločnosť Huawei sa bude aj naďalej ponárať do digitálneho sveta - zameriavať sa na scenáre, modely a partnerov - s cieľom pomôcť zákazníkom uspieť na ceste digitálnej transformácie. Integrujeme IKT s scenáre a procesy v reálnom živote a vyvíjame nový model poradenstva, integrácie a prevádzkovej podpory. Našim cieľom je plne porozumieť potrebám a víziám našich zákazníkov a potom ich premeniť na skutočnosť. Odporúčame partnerom, aby prešli od pôsobenia ako kanály na kompetentných partnerov a snažili sa vybudovať partnerský systém, ktorý spolu so spoločnosťou Huawei rastie, inovuje a víťazí. "

Ponorte sa do digitálu - zamerajte sa na scenáre, modely a partnerov

Ponorenie sa do digitálneho sveta je iteračný proces. Keďže digitálna transformácia sa stala konsenzom v odvetví, zameranie sa presunulo z toho, či sa má alebo nemá prejsť na digitál, na to, ako sa má digitalizovať. Spoločnosť Huawei vyzdvihla tri hlavné oblasti záujmu ponárania sa do digitálu, aby pomohla podnikovým zákazníkom inovovať modely, zlepšovať kvalitu a efektivitu, zlepšovať skúsenosti a posilňovať odolnosť,

Scenár digitalizácie: Spoločnosť Huawei je presvedčená, že kľúč k ďalšej integrácii IKT a podnikových procesov spočíva v nasledujúcich troch aspektoch: od pomocného systému k základnému/výrobnému systému, od vedúceho kokpitu k podrobnostiam prevádzkových scenárov a od digitalizácie jednej domény ku komplexnej digitalizácii všetkých scenárov. Spoločnosť Huawei neustále zhromažďuje skúsenosti s rôznymi scenármi, pričom si v každom scenári prehlbuje svoje znalosti, a preto je schopná riešiť kľúčové obchodné problémy priemyslu.

Od roku 2016 spoločnosť Huawei propaguje všestrannú stratégiu digitálnej transformácie vložením digitalizácie do samotnej spoločnosti Huawei. Tao Jingwen, člen predstavenstva a CIO spoločnosti Huawei, uviedol: „Na dosiahnutie digitálnej transformácie musia firmy rozvíjať digitálnu platformu ako základ a zamerať sa na reštrukturalizáciu podnikania s cieľom podporiť úspech svojho hlavného podnikania. Spoločnosť Huawei vybudovala Horiz, digitálnu aktivačnú platforma založenú na vlastných transformačných skúsenostiach. Táto otvorená platforma pomôže podnikom rôznych odvetví dosiahnuť digitalizáciu a vybudovať globálnu konkurencieschopnosť. "

Transformácia modelu: Spoločnosť Huawei prijíma nový model poradenstva, integrácie a operačnej podpory, aby pomohla zákazníkom uspieť v digitálnej transformácii. V priebehu nasledujúcich piatich rokov plánuje Huawei uvoľniť viac ako 300 prispôsobených servisných riešení, vytvoriť viac ako 200 štandardov služieb a vyvinúť viac ako 800 partnerských servisných riešení.

Spoločnosť China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina), založená v roku 2019, spolupracuje so spoločnosťou Huawei od svojho založenia na digitálnej transformácii a snaží sa vyniknúť prostredníctvom digitalizácie. Liu Zhongyun, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti PipeChina, povedal: „Digitálna transformácia je komplexný, systematický a dlhodobý proces. Digitálne platformy a údaje sú kľúčom k digitalizácii PipeChina a tiež základom ponárania sa do digitálu. Spoločnosť PipeChina bude aj naďalej spolupracovať so spoločnosťou Huawei na digitálnej transformácii, aby dosiahla úspech na základe zdieľaných zdrojov, štandardizovanej architektúry, konvergovaných údajov, schopnosti ako služby (capability as a service) a aplikácií na mieru. "

Vývoj partnerského systému: Spoločnosť Huawei komplexne inovuje partnerský systém, aby zaistila spoločný úspech a jeho nepretržitú prevádzku ako pevný základ pre rozvoj kompetenčných partnerov.

Digital China Group je jedným zo strategických partnerov spoločnosti Huawei na celom svete. Guo Wei, prezident, predseda Digital China, sa podelil o skúsenosti a výsledky spolupráce so spoločnosťou Huawei v oblasti digitálnej transformácie: „V dnešnom digitálnom svete je poslaním Digital China vybudovať„ MetaVerse" natívny v cloude pomocou novej infraštruktúry, cloudových technológií a siete. Tým sa definuje nová budúcnosť spoločnosti. Spoločnosť Digital China sa snaží spolupracovať so spoločnosťou Huawei a ďalšími partnermi v oblasti ekosystému, aby sa ponorili do digitálu, umožnili digitálnu transformáciu priemyslu, spoločne inovovali a v budúcnosti uspeli."

11 scenárových riešení pre ponorenie sa do digitálu

Na udalosti spoločnosť Huawei predstavila 11 inovatívnych riešení založených na scenároch, ktoré pokrývajú päť odvetví - verejné služby, energetiku, financie, dopravu a výrobu - ako súčasť skúmania inovácií digitálnej transformácie.

Vo verejnom sektore boli vydané tri kľúčové riešenia City Intelligent Twins, konkrétne Unified Urban Governance in One Network (Zjednotená správa miest v jednej sieti) , Assisted Operation Service (Služba asistovanej prevádzky) a Zero Trust Security (Zabezpečenie nulovej dôvery). Neustále pomáha vládam transformovať ich administratívne procesy a umožňuje výstavbu nového typu inteligentného mesta, ktoré je pohodlnejšie, inovatívnejšie, humanistickejšie, odolnejšie a ekologickejšie.

V energetickom sektore pomáha riešenie Inteligentná elektráreň a Inteligentná čerpacia stanica účastníkom energetického priemyslu dosiahnuť vysokokvalitný rozvoj a vybudovať ekologický, nízkouhlíkový, bezpečný a efektívny inteligentný energetický systém s nulovými emisiami uhlíka.

Vo finančnom sektore pomáhajú Mobilné platby a riešenie Digital CORE transformovať finančné inštitúcie na lepšie digitálne spoločnosti založené na ekosystéme. Riešenia prispejú k vybudovaniu plne prepojeného, inteligentného a na ekosystémoch založeného finančného sektora.

V sektore dopravy budú modernizované riešenia Smart Airport, Smart ATC a Comprehensive Transportation aj naďalej umožňovať pohodlné cestovanie a bezproblémovú logistiku a podporovať úspech zákazníkov v digitálnej transformácii.

Nakoniec, vo výrobe je riešenie Intelligent Automaker určené na zlepšenie efektivity a skúseností a zároveň uľahčenie inovácií.

Spoločnosť Huawei, ktorá využíva pokročilé možnosti IKT a dlhoročné skúsenosti v odvetví, dlhodobo spolupracuje s partnermi a zákazníkmi na celom svete v rôznych fázach digitálnej evolúcie, aby plne podporila ich digitálnu transformáciu. Ako vždy, spoločnosť Huawei pomôže zákazníkom rozvíjať ich jedinečnú hodnotu a posilní ich silné stránky.

Spoločnosť Huawei hostí HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. septembra do 31. októbra. Témou tohtoročnej udalosti je Ponorte sa do digitálu. Ponoríme sa hlboko do praktickej aplikácie technológií, ako je cloud, umelá inteligencia a 5G, vo všetkých odvetviach, a o to, ako možno organizácie všetkých tvarov a veľkostí urobiť efektívnejšími, univerzálnejšími a v konečnom dôsledku odolnejšími, keď sa pohneme smerom k ekonomickému zotaveniu.

