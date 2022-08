Ponsse dévoile sa nouvelle technologie de machine forestière électrique

VIEREMÄ, Finland, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Avec le PONSSE EV1, Ponsse et Epec présentent un concept de machine forestière électrique. Bien que la mise sur le marché de cette machine soit prévue pour une date ultérieure, la technologie Epec peut pour sa part déjà être utilisée dans les véhicules électriques ou hybrides proposés à la vente, ainsi que dans les machines mobiles hors-route. Le concept technologique présenté par Ponsse offre un aperçu de l'avenir du secteur, ouvrant la voie à un développement technologique et à des solutions d'exploitation toujours plus durables.

Ponsse EV1

Ponsse fournit des solutions d'abattage durables adaptées aux besoins des clients et entend ouvrir la voie au développement de nouvelles technologies de machines forestières. Fortement impliquée dans l'exploitation forestière durable, l'entreprise s'efforce de rechercher la neutralité carbone dans ses activités comme dans ses solutions. Le lancement de ce nouveau concept technologique s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et marque une étape concrète vers ses objectifs de neutralité carbone. Le développement durable est au cœur de toutes les activités de Ponsse.

« Les technologies se développent rapidement et offrent d'excellentes opportunités d'améliorer plus encore nos solutions – y compris en prenant des chemins inattendus ! Aux côtés d'Epec, notre entité dédiée à la technologie, nous avons travaillé dur à la création de ce concept. Dans le même temps, ce projet a permis à nos deux entreprises de développer leurs capacités et d'amasser un volume intéressant de nouvelles connaissances. Le lancement de ce nouveau concept technologique nous offre un aperçu de l'avenir et de l'une des solutions que pourront offrir les motorisations électriques. Le développement durable représente un facteur de réussite future de premier plan pour Ponsse. Nous souhaitons développer fortement nos solutions avec Epec. Notre réforme stratégique a porté ses fruits au sein d'Epec, dont l'excellent développement nous satisfait au plus haut point », déclare Juho Nummela, Président-directeur général de Ponsse Plc.

Le concept technologique PONSSE EV1

Le concept PONSSE EV1 a été développé pour les porteurs d'une capacité de charge de 15 tonnes, la catégorie la plus populaire parmi les porteurs Ponsse. La machine de démonstration du concept se dote d'une motorisation intégralement électrique, ainsi que d'une unité de distribution de puissance et d'une unité de pilotage hybride issues de la gamme Epec. La motorisation de la machine fonctionne entièrement sur batterie. Les batteries sont rechargées par un système « Range Extender » – qui consiste à ce stade du développement en un dispositif à moteur thermique. Les essais et le développement se poursuivent de manière continue. Cette technologie a permis une amélioration significative en terme d'économies de carburant pour cette catégorie de machines.

Ponsse étudie et développe depuis maintenant plusieurs années de nouvelles solutions technologiques. Le concept PONSSE EV1 a fait ses débuts en 2019, lorsque Ponsse et Epec ont commencé à plancher sur des solutions de motorisation responsables, conformes à leurs engagements en matière de développement durable.

Epec Flow : une solution complète de systèmes d'électromobilité

Le PONSSE EV1 fait appel à la solution de systèmes d'électromobilité Epec Flow d'Epec. Basée sur l'unité de distribution de puissance (PDU) Epec Flow, elle permet le raccordement de moteurs électriques, de batteries et de divers dispositifs. Les sécurités intégrées au PDU permettent une fabrication et une maintenance efficaces des machines, tout en garantissant leur fonctionnement dans les conditions les plus exigeantes. L'unité de pilotage hybride (HCU) Epec Flow commande la motorisation électrique et embarque un logiciel développé à travers des simulations afin d'optimiser la consommation d'énergie, la productivité et l'utilisation.

« La solution Epec Flow est au cœur de tout le concept. Elle a été développée pour l'électrification de divers véhicules routiers et de machines mobiles hors-route. Son logiciel peut être amélioré à travers des modèles de simulation, permettant d'affiner la solution en fonction des besoins des différentes machines. Les divers systèmes impliqués, dont la transmission et le système de contrôle, opèrent en parfaite harmonie, ouvrant la voie à la fabrication future de machines zéro-émission sûres et efficaces », explique Jyri Kylä-Kaila, Directeur général d'Epec.

Ponsse Studio : Technologies en mutation

Juho Nummela, Président-directeur général de Ponsse, et Jyri Kylä-Kaila, Directeur général d'Epec, parleront des technologies en mutation lors de l'événement Ponsse Studio en ligne du 17 août 2022. Un enregistrement de l'événement sera disponible ultérieurement sur la chaîne YouTube de Ponsse.

Epec lance sa solution Epec Flow sur Ponsse Studio.

Pour plus d'informations :

Juho Nummela, Président-directeur général, Ponsse Plc, +358 400 495 690, [email protected]

Jyri Kylä-Kaila, Directeur général, Epec Oy, +358 50 317 1178, [email protected]

