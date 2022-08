Ponsse lança nova tecnologia: uma máquina florestal elétrica

O sistema completamente movido a baterias foi projetado para o Forwarder de 15 toneladas, modelo mais popular da Ponsse, e é um passo rumo a neutralidade de emissões

VIEREMÄ, Finlândia, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Ponsse e sua empresa de tecnologia, a Epec, apresentam o PONSSE EV1, um conceito de tecnologia de máquina florestal elétrica. Embora a máquina florestal somente esteja disponível comercialmente daqui alguns anos, a tecnologia Epec já pode ser usada em veículos comerciais elétricos ou híbridos, bem como em máquinas móveis não rodoviárias. O conceito de tecnologia da Ponsse é uma espiada no futuro que abre caminhos para o desenvolvimento tecnológico e soluções sustentáveis de colheita.

O desenvolvimento de soluções sustentáveis norteia todas as operações da Ponsse, com escuta ativa das necessidades dos clientes, cuja meta é liderar o caminho no desenvolvimento de tecnologias para máquinas florestais. Este lançamento de um novo conceito tecnológico é parte da estratégia da empresa e constitui um passo concreto rumo à meta de neutralidade de carbono. Os estudos e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas acontecem há muitos anos. O conceito PONSSE EV1 nasceu em 2019, quando a Ponsse e a Epec começaram a investigar soluções responsáveis de fontes de energia, alinhadas com o desenvolvimento sustentável.

"O rápido desenvolvimento tecnológico nos dá excelentes oportunidades para desenvolver ainda mais as nossas soluções, mesmo em direções inesperadas. Temos trabalho arduamente com nossa empresa de tecnologia Epec para viabilizar este conceito. Ao mesmo tempo, ambas as empresas desenvolveram suas capacidades e adquirimos novos conhecimentos importantes ao longo deste projeto. Este lançamento de um novo conceito tecnológico é uma espiada no futuro e constitui uma das soluções oferecidas para trens de força elétricos. O desenvolvimento sustentável é um fator de sucesso significativo para a Ponsse. Desejamos desenvolver substancialmente nossas soluções com a Epec. Nossa estratégia tem sido bem-sucedida e estamos muito satisfeitos com o excelente desenvolvimento da Epec," afirma Juho Nummela, presidente e CEO, Ponsse Plc.

Conceito tecnológico PONSSE EV1

O conceito PONSSE EV1 foi desenvolvido para forwarders com capacidade de carga de 15 toneladas, a categoria mais popular da Ponsse. A máquina conceito apresenta um trem de força totalmente eletrificado, bem como a unidade de distribuição de energia elétrica e unidade híbrida de controle da Epec. O trem de força da máquina opera integralmente com energia fornecida por bateria. As baterias são carregadas usando um extensor de alcance que, neste estágio do desenvolvimento, é um motor de combustão. Os testes e o desenvolvimento estão avançando continuamente. Esta tecnologia proporciona melhorias significativas na economia de combustível nesta categoria de tamanho.

Epec Flow: uma solução completa de sistema de eletromobilidade

O PONSSE EV1 apresenta Epec Flow, a solução de sistema de eletromobilidade da Epec. A solução é baseada na Power Distribution Unit (PDU), ou Unidade de Distribuição de Energia (na tradução para o português), que permite a conexão de motores elétricos, baterias e vários dispositivos. As soluções de segurança integradas na PDU permitem a fabricação e manutenção eficiente de máquinas, bem como suas operações em condições extremas. A Hybrid Control Unit (HCU) ou Unidade Híbrida de Controle (na traduição para o português) controla o trem de força elétrico e inclui um software desenvolvido através de simulações, proporcionando excelente consumo de energia, produtividade e usabilidade.

"A solução Epec Flow é o coração de tudo. Foi desenvolvida para a eletrificação de vários veículos comerciais e máquinas móveis não rodoviárias. O software pode ser desenvolvido usando modelos de simulação e a solução pode ser concebida rapidamente para as necessidades das diversas máquinas. Os diferentes sistemas, incluindo o sistema de transmissão e controle, trabalham em perfeita sintonia, permitindo a fabricação de máquinas seguras, eficientes e de zero emissões no futuro," informa Jyri Kylä-Kaila, diretor gerente da Epec.

Ponsse Studio: Tecnologias transformadoras

Juho Nummela, presidente e CEO da Ponsse e Jyri Kylä-Kaila, diretor gerente da Epec vão conversar sobre tecnologias transformadoras no evento online Ponsse Studio, a ser realizado em 17 de agosto de 2022. Uma gravação do evento online pode ser assistida mais tarde no canal Youtube da Ponsse

Epec lança o Epec Flow no Ponsse Studio.

Mais informações:

Juho Nummela, presidente e CEO, Ponsse Plc, +358 400 495 690, [email protected]

Jyri Kylä-Kaila, diretor gerente, Epec Oy, +358 50 317 1178, [email protected]

