Ponsse lanserer ny teknologi: en elektrisk skogsmaskin

VIEREMÄ, Finland, 17. august 2022 /PRNewswire/ -- Ponsse og Epec introduserer PONSSE EV1, et konsept for elektrisk skogsmaskinteknologi. Mens skogsmaskinen vil være kommersielt tilgjengelig senere, kan Epecs teknologi allerede brukes i elektriske eller hybridelektriske nyttekjøretøyer og ikke-veigående mobile maskiner. Ponsses teknologiske konsept er et blikk inn i fremtiden, og baner vei for teknologisk utvikling og bærekraftige hogstløsninger.

Ponsse EV1

Ponsse leverer bærekraftige hogstløsninger ved å lytte nøye til kundenes behov, og har også som mål å lede an i utviklingen av skogsmaskinteknologier. Ponsse er en del av bærekraftig skogbruk og søker karbonnøytralitet i driften og løsningene. Denne lanseringen av et nytt teknologikonsept er en del av selskapets strategi og et konkret skritt mot karbonnøytralitetsmålet. Bærekraftig utvikling styrer hele selskapets virksomhet.

«Den teknologiske utviklingen går raskt og gir oss utmerkede muligheter til å utvikle løsningene våre videre, selv i uventede retninger. Vi har jobbet hardt med teknologiselskapet vårt Epec for å muliggjøre dette konseptet. Begge selskapene har samtidig utviklet evnene, og vi har fått mye ny kunnskap i løpet av dette prosjektet. Denne lanseringen av et nytt teknologikonsept er et blikk inn i fremtiden og en av løsningene som tilbys av elektriske drivverk. Bærekraftig utvikling er en betydelig fremtidig suksessfaktor for Ponsse. Vi ønsker å utvikle løsningene våre betraktelig med Epec. Strategireformen vår har vært vellykket hos Epec, og vi er veldig fornøyd med Epecs fremragende utvikling,» sier Juho Nummela, president og administrerende direktør, Ponsse Plc.

PONSSE EV1 teknologisk konsept

PONSSE EV1-konseptet er utviklet for speditører med 15 tonns lastekapasitet, den mest populære størrelseskategorien for Ponsse-speditører. Konseptmaskinen har et helelektrisk drivverk, samt Epecs strømfordelingsenhet og hybridkontrollenhet. Maskinens drivverk fungerer fullstendig med batterienergi. Batterier lades med en Range Extender, som er en forbrenningsmotor på dette stadiet av utviklingen. Testing og utvikling går stadig fremover. Denne teknologien gir betydelige forbedringer av drivstofføkonomi i denne størrelseskategorien.

Ponsse har studert og utviklet nye teknologiske løsninger i flere år nå. PONSSE EV1-konseptet tok sine første skritt i 2019 da Ponsse og Epec begynte å undersøke ansvarlige strømkildeløsninger i tråd med bærekraftig utvikling.

Epec Flow: en omfattende systemløsning for elektromobilitet

PONSSE EV1 har Epec Flow, Epecs elektromobilitetssystemløsning. Løsningen er basert på Epec Flow Power Distribution Unit (PDU), som elektriske motorer, batterier og ulike enheter kan kobles til. PDUs integrerte sikkerhetsløsninger muliggjør effektiv produksjon og vedlikehold av maskinene, så vel som driften under krevende forhold. Epec Flow Hybrid Control Unit (HCU) kontrollerer det elektriske drivverket og inkluderer programvare utviklet gjennom simuleringer, som muliggjør optimalt energiforbruk, produktivitet og brukervennlighet.

«Epec Flow-løsningen er kjernen av alt. Den er utviklet for elektrifisering av ulike nyttekjøretøyer og ikke-veigående mobile maskiner. Programvaren kan utvikles ved hjelp av simuleringsmodeller, og løsningen kan utvikles enkelt for behovene til forskjellig maskineri. De forskjellige systemene, inkludert overførings- og kontrollsystemet, fungerer sømløst sammen, og muliggjør produksjon av sikre og effektive nullutslippsmaskiner i fremtiden», sier Jyri Kylä-Kaila, administrerende direktør hos Epec.

Ponsse Studio: Transformere teknologier

Juho Nummela, Ponsses president og administrerende direktør, og Jyri Kylä-Kaila, Epecs administrerende direktør, vil snakke om å transformere teknologier på Ponsse Studio-arrangementet på nettet 17. august 2022. Et opptak av nettbegivenheten kan sees senere på Ponsses YouTube-kanal.

Epec lanserte Epec Flow i Ponsse Studio.

