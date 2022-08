Ponsselta teknologialanseeraus: sähkökäyttöinen metsäkone

VIEREMÄ, Suomi, 17. elokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Ponsse ja Epec esittelevät uuden, sähkökäyttöisen metsäkoneen teknologiakonseptin, PONSSE EV1:n. Metsäkone tulee kaupallisesti saataville myöhemmin, mutta Epecin teknologiaa on jo nyt mahdollista hyödyntää hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistämisessä. Ponssen teknologiakonsepti on kurkkaus tulevaisuuteen, jolla näytetään suuntaa teknologian kehitykselle ja vastuullisen puunkorjuun ratkaisuille.

Ponsse tarjoaa vastuullisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeita tarkasti kuunnellen, ja haluaa olla edelläkävijä metsäkoneteknologian kehittäjänä. Ponsse on osa vastuullista metsätaloutta ja tavoittelee toiminnassaan ja ratkaisuissaan hiilineutraaliutta. Teknologialanseeraus on osa yhtiön strategiaa ja yksi konkreettinen teko kohti hiilineutraaliuden tavoitetta. Kestävä kehitys ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa.

"Teknologia kehittyy vauhdilla ja se antaa valtavasti mahdollisuuksia kehittää ratkaisujamme edelleen, jopa yllättäviin suuntiin. Olemme tehneet yhdessä teknologiayhtiömme Epecin kanssa valtavasti töitä tämän konseptin mahdollistamiseksi. Samalla molempien yhtiöiden kyvykkyys on kehittynyt erittäin hienosti tämän projektin aikana ja olemme oppineen paljon uutta. Tämä teknologialanseeraus on kurkkaus tulevaisuuteen, ja yksi ratkaisu sähköisen voimansiirron mahdollisuuksista. Kestävä kehitys on selkeä tulevaisuuden menestystekijä Ponssella. Haluamme kehittää ratkaisujamme ja Epeciä voimakkaasti eteenpäin. Strategiamuutoksemme Epecissä on ollut onnistunut ja olemme erittäin iloisia Ponssella Epecin hienosta kehityksestä", kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Ponsse EV1 -konsepti on kehitetty Ponssen ajokoneiden suosituimman kokoluokan, 15 tonnin kuormankantokyvyn kuormatraktoriin. Konseptikoneessa on täysin sähkökäyttöinen voimalinja ja Epecin tehonjakoyksikkö sekä voimalinjan ohjausyksikkö. Koneen ajovoimansiirto toimii pelkästään akuista saatavalla energialla. Akuston lataamiseen käytetään Range Extenderia, joka on tässä vaiheessa kehitystyötä polttomoottorikäyttöinen. Testaus ja kehitystyö edistyvät koko ajan. On nähtävissä, että teknologialla saavutetaan selkeä polttoaineenkulutuksen alentuminen kyseisessä kokoluokassa.

Ponsse on tutkinut ja kehittänyt uusia teknologiaratkaisuja jo useiden vuosien ajan. Ponsse EV1 -teknologiakonsepti lähti liikkeelle vuonna 2019, kun Ponsse ja Epec ryhtyivät yhdessä tutkimaan vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia voimanlähderatkaisuja.

Epec Flow: kokonaisvaltainen sähköistämisen ratkaisu

Ponsse EV1 sisältää Epecin sähköistämisen järjestelmäratkaisun, Epec Flown. Ratkaisun keskiössä on Epec Flow Power Distribution Unit (PDU), johon voi liittää sähkömoottoreita, akkuja ja erilaisia toimilaitteita. PDUn integroidut turvallisuusratkaisut mahdollistavat tehokkaan työkoneen valmistuksen, huollon ja toiminnan vaativissa olosuhteissa. Epec Flow HCU (Hybrid Control Unit) -ohjausyksiköllä ohjataan sähköisen voimalinjan toimintaa ja se sisältää simulaatioiden avulla kehitetyn ohjelmiston, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen energiankulutuksen, tuottavuuden ja käytettävyyden.

"Kaiken keskiössä toimii Epec Flow -ratkaisu, joka on kehitetty erilaisten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden sähköistämiseen. Ohjelmistoa voidaan kehittää simulointimallien avulla, ja ratkaisua voidaan ketterästi muokata erilaisten koneiden tarpeisiin. Eri järjestelmät, esimerkiksi voimansiirto ja ohjausjärjestelmä, toimivat saumattomasti yhdessä, ja tämä mahdollistaa tulevaisuudessa nollapäästöisten, turvallisten ja tehokkaiden koneiden toteuttamisen", kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.

Ponsse Studio: Transforming technologies

Ponsse Studion verkkotapahtumassa 17.8.2022 – Transforming technologies -aiheesta keskustelevat Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela ja Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila. Verkkotapahtuman nauhoite on katsottavissa myöhemmin Ponssen YouTube -kanavalta.

Epec lanseerasi Epec Flown Ponsse Studion yhteydessä.

