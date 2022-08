Pont des Arts, fabricant français de vins et spiritueux de renommée mondiale, fait entrer l'industrie du vin, qui pèse 350 milliards de dollars, dans le Web3.0 avec NFKings

SINGAPOUR, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- Pont des Arts, fabricant français de vins et spiritueux de luxe, est le premier à associer le vin physique et les vignobles aux NFT et aux Métavers. La société est célèbre pour ses collections de vins uniques qui présentent des œuvres d'artistes de renommée mondiale tels que Mondrian, Zao Wou-Ki et Miquel Barcelo, entre autres.

Pont des Arts' unique collection of exclusive wines bringing together the best from each of the two worlds of Art and Wine

« Au-delà de l'engouement pour les NFT, le Web3.0 et les métavers, nous pensons qu'il est très important de redéfinir la collection de vins comme une activité tendance, plus accessible et plus amusante. Le lancement du MetaVineyard Club y contribuera. C'est une excellente occasion pour les particuliers d'apprendre, de jouer, de collectionner et de découvrir les mondes magiques de l'art et du vin », ont déclaré Thibault Pontallier, fondateur de Pont des Arts, et Emanuele Ascoli, PDG de Pont des Arts.

Le MetaVineyard Club met en relation les producteurs et les consommateurs de vins et de spiritueux par le biais de diverses initiatives numériques de collecte de vin. L'une d'entre elles est le lancement d'une collection de NFT de vin, accompagnée de vins et de spiritueux Pont des Arts, qui intègre simultanément le concept « AgeToEarn ». Tout comme le vin physique, chaque vin NFT vieillit avec le temps sur la blockchain, dévoilant des œuvres d'art. Certains utilisateurs peuvent acquérir des bouteilles de vin physiques correspondant à leurs NFT.

« La consommation de vin est devenue plus accessible. Pas besoin de place pour stocker votre collection ou de machines coûteuses pour obtenir des conditions de vieillissement optimales ; il vous suffit de collecter, stocker et faire vieillir votre vin numériquement dans le métavers du Web3.0. Les NFT offrent également plus de liquidité à la collection de vin en tant que classe d'actifs d'investissement », a déclaré Matthew, fondateur et PDG de NFKings.

La vente aux enchères spéciale de l'Armagnac 1888 « Long Life » NFT du MetaVineyard Club commencera début septembre, et une collection limitée de NFT fera ses débuts plus tard au prix de 125 dollars l'unité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MetaVineyard.Club .

À propos de Pont des Arts

Pont des Arts est une collection exclusive et limitée de vins et spiritueux. Il s'agit de la première marque internationale haut de gamme de vins et spiritueux français qui relie l'art et le vin.

À propos de NFKings

NFKings est l'un des principaux développeurs et exploitants de sites Web3.0 et de métavers axés sur le divertissement. Il a créé, lancé et exploité avec succès des projets Web3.0 avec Vogue, Marilyn Monroe, Toni Kroos, Jimmy Choo et bien d'autres. NFKings est soutenu par des investisseurs de classe mondiale et des leaders du Web3.0 comme Binance, Vertex Ventures, et bien d'autres.

