POOL.COM SE RELANCE EN TANT QUE SOCIÉTÉ DE NOMS DE DOMAINE WEB3

La société de domaine pionnière offre une innovation et une protection fiable pour les marques de commerce et les marques dans un monde Web3 décentralisé

TURQUES et CAÏQUES, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pool.com a été relancé en tant que société de noms de domaine Web3, fournissant aux marques le logiciel et les services pour frapper les noms sur la blockchain et gérer la vente de noms de second niveau. Le nouveau Pool.com répond directement aux préoccupations exprimées concernant l'approche non réglementée adoptée par d'autres sociétés Web3.

Pool.com Logo

S'appuyant sur près de 25 ans d'expérience en tant que leader dans les domaines de la technologie, du nommage Internet et de la politique Web, Pool.com apporte une expertise fiable et est parfaitement positionnée pour être la rampe d'accès à Web3.

« Actuellement, Web3 offre trop d'anarchie et trop peu de garanties aux entreprises désireuses de commencer à construire leur présence », a déclaré Rob Hall, PDG de la nouvelle société Pool.com. « Nous offrons tous les avantages de l'innovation avec des protections pour les détenteurs de marques »

En voici quatre :

Il y a une période d'essai. Une période de transition, se terminant le 10 mars 2023, pour les détenteurs de marques. Toute marque ne figurant pas sur cette liste peut s'auto-certifier et être ajoutée gratuitement. La société de conseil financier Deloitte validera chaque marque au moment de l'enregistrement.

Il y a une surveillance. Les critiques concernant les abus potentiels ou la mauvaise utilisation des noms Web3 seront gérées par une approche innovante de la surveillance gouvernementale. Pool.com donnera le pouvoir aux nations du G20 de décider si un nom doit être brûlé. Le plan donnera des clés à chaque nation et exigera que 15 d'entre elles se mettent d'accord sur la sanction.

Il y a une collaboration avec Web2. Pool.com limitera le risque de collision avec les domaines de premier niveau de l'ICANN ou ceux du Web3 créés par Impossible Domains ou ENS. Il ne dupliquera aucun d'entre eux, sauf si c'est à la demande du propriétaire actuel.

Il y a une prévention des pertes. Il y aura des frais de renouvellement pour les domaines enregistrés pour une période initiale de deux ans. Cela permettra de s'assurer que si une clé est perdue ou si un domaine n'est plus utilisé, il n'est pas perdu pour le registrant original ou le panel de noms potentiels.

« Le monde ne peut plus suivre le rythme des initiatives technologiques ou commerciales à l'origine du web décentralisé », a déclaré M. Hall. « Les marques ne devraient pas avoir à naviguer dans le chaos de ce qui vient ensuite sans l'aide d'un expert ».

Les entreprises peuvent investir en toute sécurité dans Pool.com pour fournir les blocs de construction de leur propre domaine Web3 et permettre à leurs clients de contrôler leur identité numérique et leurs données, de se connecter de manière transparente aux applications et de créer une valeur réelle et des expériences riches dans le métavers.

« Nous avons une longue histoire dans le monde traditionnel du contrôle centralisé des noms de domaine », a déclaré M. Hall. « Ce monde ne peut plus suivre le rythme des initiatives technologiques ou commerciales mené par le web décentralisé. Pool.com le peut. »

Pour plus d'informations et enregistrer vos noms Web3, visitez www.pool.com .

L'accès aux services de drop catching du Pool se trouve maintenant sur www.pooldomains.com .

Les demandes des médias peuvent être adressées à [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1986333/Pool_com_LTD_POOL_COM_RELAUNCHES_AS_WEB3_DOMAIN_NAME_COMPANY.jpg

SOURCE Pool.com LTD