Поп-звезда и икона стиля Дженнифер Лопес представила свой новый аромат PROMISE

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 1 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Одна из красивейших и самых популярных суперзвезд мира Дженнифер Лопес представляет PROMISE. Новый аромат олицетворяет многочисленные обещания, которые очаровательная певица давала себе и своим поклонникам на пути к беспрецедентному успеху в мире поп-культуры. Эксклюзивными дистрибьюторами аромата PROMISE в партнерстве с Designer Parfumes станут Ulta Beauty в США, Boots и Superdrug в Великобритании и Liverpool в Мексике.

"Этот проект стал результатом моей любви к своему делу. PROMISE - мое истинное воплощение, не просто как исполнителя, а как человека, мать и дочь, - прокомментировала Дженнифер Лопес. - Любой бренд - это обещание, а этот бренд имеет очень личное значение для меня".

В 2018 году легенда поп-музыки выпустила ряд синглов, ставших настоящими хитами, завершила свой рекордный концертный проект "All I Have" в Лас-Вегасе, получила премию Michael Jackson Video Vanguard Award в рамках 2018 MTV Video Music Awards и вошла в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME Magazine. В текущем году звезда Дженнифер продолжила восхождение: певица представила новые совместные проекты, отправилась в международное турне "It's My Party Tour" и получила от Совета модельеров Америки звание "Иконы стиля" за вклад в развитие мировой индустрии моды. И в довершение ко всему, роль Лопес в недавно выпущенной картине "Стриптизерши" критики уже называют лучшей в ее кинематографической карьере. Ну а в сентябре этого года весь мир с восторгом наблюдал за появлением Дженнифер в модном показе Versace. Суперзвезда вышла на подиум в своем легендарном зеленом платье Versace в честь 20-летнего юбилея образа, "взорвавшего Интернет".

"Мы знаем, что в сегодняшнем мире моды потребители хотят ощущать искреннюю и прямую связь с брендами и теми продуктами, которые они выбирают. И Дженнифер нет равных по способности устанавливать эмоциональный контакт с женщинами по всему миру, - отметил генеральный директор и президент Designer Parfums Дилеш Мехта (Dilesh Mehta). - PROMISE воплощает в себе все то, что делает ее звездой: талант, мудрость, авторитет и многое другое".

"Дженнифер - настоящая легенда и источник вдохновения для множества людей, - подчеркнула старший вице-президент по вопросам мерчандайзинга Ulta Beauty Тара Симон (Tara Simon). - Все, что она делает, потрясающе, и мы очень рады стать эксклюзивными дистрибьюторами PROMISE в США".

"Совместная работа со столь яркой фигурой, как Дженифер Лопес, над созданием поистине уникального продукта подарила нам незабываемый опыт, - поделился управляющий директор Designer Parfums Парадж Видьяртхи (Parag Vidyarthi). - Являясь настоящим визионером и креативным партнером, Дженнифер приложила максимум усилий к тому, чтобы PROMISE стал тем самым ярким и эмоциональным ароматом, которого жаждут женщины".

Созданный совместно с Robertet PROMISE by Jennifer Lopez характеризуется цветочно-древесными нотами. Композиция открывается свежими, фруктовыми оттенками итальянского мандарина, розовых ягод и груши. Далее следует сердце аромата - деликатный букет фиалкового корня, арабского жасмина и влажной жимолости. В чувственной древесной базе ощущаются cливочные ноты сандала, кашемирового дерева и кристаллизованного янтаря. Заключенный в многогранный стеклянный флакон со сверкающими металлическими акцентами оттенка розового золота, аромат PROMISE олицетворяет современный и роскошный стиль Дженнифер Лопес.

Продукты коллекции

1.0 oz Eau de Parfum Spray $45,00

1.7 oz Eau de Parfum Spray $55,00

3.4 oz Eau de Parfum Spray $65,00

.33 oz Eau de Parfum Purse Spray $22,00

