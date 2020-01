Poprzeczka postawiona wysoko na największym stadionie w Szwajcarii dzięki Huawei Wi-Fi 6

SHENZHEN, Chiny, 3 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- W celu uporania się z wyzwaniami, z którymi musi mierzyć się największy szwajcarski stadion St. Jakob Park, firma Huawei niedawno zaproponowała rozwiązanie oparte na zaawansowanej architekturze zarządzania chmurą na bazie najbardziej zaawansowanych technologii Wi-Fi 6.

Znajdujący się w Bazylei w Szwajcarii stadion St. Jakob Park jest największym obiektem sportowym w kraju i może pomieścić niemal 40 000 widzów i 680 pojazdów na dwóch poziomach. Stadion był głównym gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2008 r. i sceną finału Ligii Europejskiej 2016. Na stadionie mieszczą się 32 sklepy na trzech poziomach, a także dwie restauracje: Restaurant UNO i Hattrick Sports-Bar.

Wiele wyzwań dla budowy sieci

Duże zagęszczenie i koncentracja widzów na stadionie są źródłem szczególnych wyzwań w budowie sieci. Jako duży budynek w mieście stadion St. Jakob Park przyciąga gości z wielu zakątków, jednocześnie mieszcząc nawet ponad 60 000 osób na stoiskach, w sklepach, restauracjach i na parkingach. Ponadto zwyczaje internetowe gości uległy zmianom. W przeszłości odwiedzającym wystarczyło proste przeglądanie stron i portalów społecznościowych, natomiast dziś goście chcą także oglądać i udostępniać filmiki i zdjęcia. W obliczu tych nowych wyzwań dawna sieć stadionu St. Jakob Park miała problemy z zapewnieniem odpowiedniego zasięgu dla ponad 30% odwiedzających, a przy tym nie gwarantowała dostępu do sieci dla usług priorytetowych i nie miała możliwości zapewnienia odtwarzania audio i wideo w jakości HD.

Duża sieć na stadionie z wysokimi wymaganiami co do zasięgu wymaga specjalistycznej konfiguracji i realizacji. Znaczna liczba potencjalnych użytkowników końcowych jest źródłem dodatkowej złożoności, która może potencjalnie skutkować trudnościami w operacjach i konserwacji. W konsekwencji zespół techniczny stadionu jest bardziej obciążony, co z kolei ma wpływ na koszty operacyjne.

Bezpieczeństwo sieci jest także czynnikiem krytycznym w budynkach użyteczności publicznej. Powszechnie dostępne sieci Wi-Fi są szczególnie narażone na ataki. Konieczne jest znalezienie równowagi między bezpieczeństwem i wygodą w celu umożliwienia dostępu do kluczowych usług różnym typom użytkowników po weryfikacji ich tożsamości.

W tej sytuacji stadionowi St. Jakob Park przyświecał jeden cel: transformacja w przyjazny środowisku stadion z bezprzewodowym dostępem do sieci. Realizacja tego celu wymagała instalacji zaawansowanej, przyszłościowej sieci Wi-Fi pozwalającej na pełen zasięg bezprzewodowy, obsługę wielu użytkowników jednocześnie z bezpiecznymi połączeniami, a przy tym zapewniającej łatwe operacje i konserwację.

Pełen zasięg bezprzewodowy na potrzeby światowej klasy stadionu

W celu uporania się z wyzwaniami, przed którymi stał stadion St. Jakob Park firma Huawei zaproponowała rozwiązanie opierające się na zaawansowanej architekturze zarządzania chmurą na bazie najbardziej rozwiniętych technologii Wi-Fi 6. Łącząc się bezprzewodowo z platformą zarządzania w chmurze Huawei, urządzenia sieciowe mogą uzyskać dostęp do szerokiego zakresu narzędzi, w tym zarządzania punktami dostępu (AP), zarządzania aplikacjami, zarządzania licencjami, planowania i optymalizacji sieci, monitorowania urządzeń, konfiguracji usług sieciowych i Value-Added Services. W konsekwencji zespół techniczny stadionu może z łatwością zajmować się złożonym planowaniem sieci i działaniami operacji i konserwacji. Cały proces jest zautomatyzowany i inteligentny, tym samym zwiększając wydajność działania przy niższych kosztach operacyjnych.

Stawiając czoła wymaganiom dotyczącym zagęszczenia użytkowników w ramach projektu, w sklepach, restauracjach i na parkingach zamontowano punkty dostępu Huawei AP7060DN zapewniające dostęp wewnątrz budynku. Na zewnątrz dodatkowy zasięg zapewniają punkty dostępu AP8050DN i AP8150DN.

Urządzenie AP7060DN to nowej generacji punkt dostępu Wi-Fi 6 (802.11ax) firmy Huawei. Charakteryzując się szybkością przesyłania danych sięgającą nawet 5,95 Gbit/s, urządzenie może w pełni sprostać wymaganiom jakości w usługach o dużej przepustowości, jak na przykład w odtwarzaniu strumieniowym wideo w jakości HD. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom na cieszenie się wysokiej jakości usługami bezprzewodowymi. Ponadto model AP7060DN dobrze sprawdza się pod względem zasięgu, gęstości dostępu i stabilności operacyjnej, zapewniając optymalne usługi dostępu do internetu na potrzeby użytkowników końcowych.

Modele AP8050DN i AP8150DN to zewnętrzne, podwójne punkty dostępu 802.11ac Wave 2. Dzięki bardzo dobremu zasięgowi na zewnątrz i solidnym funkcjom ochrony sprzętu oba urządzenia zapewniają wysoką pojemność i szybkość przesyłania danych sięgającą nawet 1,267 Gbit/s, zapewniając dostęp w prędkości gigabitowej użytkownikom na zewnątrz budynku. Oba punkty dostępu bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych o dużym zagęszczeniu, na przykład na stadionach. Zapewniają one kompleksowe możliwości wsparcia usług i charakteryzują się wysoką niezawodnością, bezpieczeństwem, łatwością instalacji sieci, automatycznym wykrywaniem i konfiguracją WLAN AC, a także zarządzaniem i konserwacją w czasie rzeczywistym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie St. Jakob Bark, firewall USG6680 firmy Huawei pozwala na integrację szerokiego zakresu funkcji, w tym firewall, Virtual Private Network (VPN), mechanizmy zapobiegania penetracji, antywirus, mechanizmy zapobiegania wyciekom danych, zarządzanie szerokością pasma, anti-DDoS, filtrowanie URL i filtry antyspamowe. Ponadto urządzenie umożliwia globalny pogląd na konfigurację oraz zintegrowane zarządzanie zasadami i pozwala na identyfikację ponad 6300 aplikacji wraz z kontrolą dostępu do konkretnych aplikacji. Na przykład model USG6680 pozwala na rozróżnianie między wiadomościami tekstowymi a głosowymi w portalu Facebook. Urządzenie łączy także identyfikację aplikacji z wykrywaniem penetracji, programami antywirusowymi i usługami filtrowania danych, tym samym usprawniając wydajność i dokładność wykrywania zagrożeń. Dzięki pozyskiwaniu najnowszych informacji o zagrożeniach tak szybko, jak to możliwe, firewall jest w stanie dokładnie wykryć i chronić przed potencjalnymi zagrożeniami, tym samym zapewniając bezpieczeństwo sieci.

Inteligentna sieć Wi-Fi źródłem lepszych doświadczeń dla wszystkich

Sieć Wi-Fi 6 firmy Huawei została opracowana z myślą o dzisiejszym złożonym i szybko zmieniającym się środowisku i wyposażona jest w szereg ważnych funkcji. Duża przepustowość, wysoka jednoczesność i krótki czas oczekiwania, w połączeniu z funkcją kalibracji radiowej zmniejszającą częstość zakłóceń o 60% są gwarancją płynnego i wydajnego dostępu do sieci bezprzewodowej. Sieć Wi-Fi 6 firmy Huawei pozwala także na obsługę dużej liczby użytkowników: pojedynczy punkt dostępu może obsługiwać jednocześnie do 400 użytkowników.

Dzięki zdalnemu zarządzaniu chmurą działania operacyjne i konserwacji są znacznie prostsze. Wykorzystując narzędzie planowania Wireless Local Area Network (WLAN) na bazie chmury firmy Huawei, zespół techniczny stadionu St. Jakob Park może skrócić czas realizacji zadań z trzech do jednego dnia, a czas potrzebny na diagnostykę błędów może być skrócony z czterech godzin do zaledwie 30 minut. Dlatego też wydajność zarządzania siecią jest znacząco większa, pozwalając na elastyczną instalację punktów dostępu w krótszych okresach czasu, co jest bardzo ważne w planowaniu na potrzeby dużych wydarzeń. Bezstratny roaming sieci Wi-Fi 6 firmy Huawei oraz szybka zmiana urządzeń zapewniają najlepsze doświadczenia sieciowe użytkownikom. Jeżeli dojdzie do awarii punktu dostępu, połączenie jest automatycznie nawiązywane z innym punktem dostępu tak płynnie, że użytkownicy nie są nawet świadomi zmiany. Ponadto diagnostyka awarii jest tak szybka (30 minut lub mniej), że sieć można naprawić nawet bez odnotowania problemów przez użytkowników.

Pod względem bezpieczeństwa urządzenie USG6680 firmy Huawei zapewnia wbudowaną, autorską bazę danych liczącą ponad 6000 aplikacji, a także obsługę firewall Layer 7 w celu proaktywnej identyfikacji i ochrony przed atakami. Funkcje te zapewniają niewidoczną ochronę sieci i szybkie oraz preferencyjne traktowanie najważniejszych usług. Ponadto WPA3 jest standardem bezpieczeństwa w sieci Wi-Fi 6, co zwiększa ochronę prywatności użytkowników w środowiskach sieci otwartych przez spersonalizowane szyfrowanie danych. Oznacza to, że komunikacja między klientem a punktem dostępu Wi-Fi jest szyfrowana, co zapobiega przechwytywaniu komunikacji przez strony trzecie.

Zapewniając tak szybkość, jak i bezpieczeństwo firma Huawei podnosi satysfakcję fanów na stadionie St. Jakob Park, pozwalając im na dzielenie się ulubionymi chwilami z całym światem w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2019/st-jakob-park-wi-fi6.

