Popular Bank y Latin Business Today anuncian una iniciativa para empoderar a los emprendedores de las pequeñas empresas que se abren camino en medio de la crisis de salud del COVID-19

NUEVA YORK, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Popular Bank, una subsidiaria de Popular, Inc. (Nasdaq: BPOP), y el asesor nacional multiplataforma de pequeñas empresas Latin Business Today, LLC ("Latin Biz Today"), anunció el desarrollo de un iniciativa educativa para abordar los desafíos únicos y urgentes que enfrentan las pequeñas empresas latinas en medio de la pandemia del COVID-19. La iniciativa fue lanzada en verano de 2020 y busca llegar a millones de propietarios de pequeñas empresas y empresarios latinos a nivel nacional.

Como parte de esta iniciativa, Manuel Chinea, director de operaciones de Popular Bank, y Eli Mendoza, miembro de la junta asesora de Latin Biz Today y socio y director de operaciones de Siris Capital, se unirán para organizar Driving Business Success through the Pandemic ("Manejando el éxito empresarial a través de la pandemia"), una serie de nueve partes de debates virtuales que busca discutir los desafíos evolutivos y las oportunidades que enfrentan las pequeñas empresas en medio de esta disrupción económica y operativa.

Aprovechando su experiencia y conocimientos únicos de la industria, ambos líderes de opinión colaborarán para discutir el panorama actual de la economía y de las pequeñas empresas y empoderar a los propietarios de pequeñas empresas para conducirse con éxito en medio de los desafíos y oportunidades inmediatos y continuos. Los temas incluirán las etapas de supervivencia del programa de pequeñas empresas, así como el abordaje de objetivos a mediano y largo plazo. La discusión anterior incluyó temas como financiamiento y liquidez de emergencia, y la agilidad de las pequeñas empresas de manejarse exitosamente en medio de la disrupción. Las próximas discusiones continuarán siguiendo de cerca la experiencia en tiempo real de los propietarios de pequeñas empresas, a medida que van retomando las operaciones y planifican el lento regreso a la normalidad luego de la distribución exitosa de la vacuna COVID-19.

"Las empresas propiedad de latinos habían estado creciendo a un ritmo acelerado antes de la pandemia. Queremos hacer todo lo posible para brindar orientación y recursos, especialmente durante este momento tan difícil, para que puedan continuar edificando su éxito", expresó Chinea. "Es fundamental adoptar y desarrollar prácticas comerciales sostenibles que puedan preparar a las empresas para adaptarse rápidamente a cambios imprevistos en el medio ambiente. La iniciativa hace precisamente eso, enfocándose en áreas clave como financiamiento y planificación estratégica, entre otras".

La introducción de Driving Business Success through the Pandemic llega en un momento crítico para las pequeñas empresas y microempresas en los Estados Unidos. Según una encuesta reciente realizada por Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, el 86% de los propietarios de pequeñas empresas latinas reportaron un impacto negativo significativo en sus negocios debido a la pandemia. Casi dos tercios dijeron que no podrán continuar operando más allá de los seis meses si continúan las condiciones actuales. Además, muchos propietarios de pequeñas empresas ahora se encuentran explorando y buscando nuevas herramientas de ayuda financiera, a medida que las pautas de reapertura continúan cambiando.

Además de una serie de debates virtuales, Driving Business Success Through the Pandemic incluirá una serie de artículos educativos.

Acerca de Popular Bank

Popular Bank es la subsidiaria continental de Popular, Inc. (Nasdaq: BPOP), que se encuentra entre los 50 principales bancos estadounidenses por activos. Popular, Inc., aporta más de 125 años de éxito en la banca, impulsado por la integridad y los valores. Popular Bank aprovecha su experiencia financiera para permitir que los clientes se concentren en lo más importante. Aprovechando su profundidad institucional, Popular Bank trabaja codo a codo con clientes comerciales y minoristas entregando ofertas competitivas como banca minorista y privada, préstamos comerciales, servicios hipotecarios, préstamos para asociaciones, financiación de la atención médica y banca del mercado medio. Popular Bank tiene sucursales en Nueva York, Nueva Jersey y Florida, y brinda soluciones de banca digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana y acceso a 55,000 cajeros automáticos a través de la red Allpoint®. 1

Para más información, visite PopularBank.com o llame al 1-800-377-0800. Obtenga más información sobre el compromiso de Popular Bank con el servicio comunitario en PopularBank.com/About-us/.

Acerca de Latin Business Today

Latin Biz Today es una publicación en línea de multiplataforma nacional dedicada a facilitar el éxito empresarial y el desempeño de los latinos en empresas de todos los tamaños para mejorar el trabajo, el estilo de vida y la cultura. Arraigada en el legado de mentoría y éxito del asesor de confianza Dr. Les "Coach" Fernández, Latin Biz Today fue fundada hace diez años y ha logrado reunir a más de 170 del "mejor y más brillante" equipo de expertos y mentores-colaboradores ejemplares. Ellos hacen equipo con los socios y con una junta asesora reconocida a nivel nacional para encontrar soluciones para el mercado que cambia rápidamente, con un matiz latino. Visite: Latin Biz Today, Latin Biz Hoy Facebook, LinkedIn y Twitter.

1. El acceso sin recargo a los cajeros automáticos de Allpoint solo se aplica al acceso a cajeros automáticos o los retiros realizados con una tarjeta de débito Mastercard de Popular. Popular Bank y sus afiliados no están afiliados a ATM National, LLC. Allpoint es una marca registrada de ATM National, LLC.

Copyright © 2020 Banco Popular. Miembro de FDIC.

FUENTE Latin Business Today, LLC

