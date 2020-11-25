Популярное мобильное приложение PlantSnap появилось в магазине AppGallery

«Компания PlantSnap очень рада сотрудничеству с Huawei и появлению своего продукта в AppGallery. Жители континентального Китая обеспокоены состоянием окружающей среды и принимают серьезные меры по ее защите, и теперь приложение PlantSnap сможет вносить свой вклад в их усилия, — заявил основатель и глава компании PlantSnap, Inc. Эрик Ральс (Eric Ralls). — Без помощи Huawei мы не смогли бы получить доступа к этому рынку».

Предоставление пользователям возможностей PlantSnap

Приложение PlantSnap позволяет пользователям со всего мира взаимодействовать с онлайн-сообществом любителей природы и растений. Его пользователи по всему миру могут:

собираться вместе в любое время года и публиковать фотографии для обсуждения вопросов садоводства и охраны природы;

расширять свои знания о защите планеты;

просматривать фотографии со всего мира при помощи ежедневно обновляемой функции в разделе "Explore" («Исследования»).

Это приложение загружалось более 42 миллионов раз, а в его базе данных содержатся более 700 тысяч видов растений. В настоящее время приложение PlantSnap поддерживает 37 языков и ежедневно используется примерно в 200 странах мира. Активно сотрудничая с магазином приложений Huawei AppGallery, компания PlantSnap стремится к повышению качества обслуживания своего непрерывно растущего сообщества любителей растений и природы по всему миру.

Техническая поддержка со стороны Huawei

«Компания Huawei предоставила нам все возможности, начиная с телефонов для тестирования и заканчивая выделением средств на совместный маркетинг и развитие партнерства, ― сообщил г-н Ральс. ― Возможности и услуги, предоставляемые HMS, были легко взаимозаменяемы внутри имеющейся у нас инфраструктуры, что обеспечило абсолютно беспрепятственный процесс миграции».

В данное приложение интегрированы многие инструментальные пакеты Huawei, включая Account Kit, In-App Purchases Kit, Analytics Kit, Remote Configuration, Auth Service, Push Kit, Location Kit и другие. Кроме того, компания Huawei сыграла важную роль в процессе лицензирования компании PlantSnap, необходимого для публикации и реализации ее приложения на территории континентального Китая, где в настоящее время насчитывается свыше 850 миллионов потенциальных пользователей.

AppGallery — один из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу. Это позволяет AppGallery оставаться открытой и инновационной платформой распространения приложений, доступной для всех и каждого.

AppGallery высоко ценит значимость и вклад своих разработчиков и всецело ориентирована на обеспечение их успеха. AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

Более подробная информация представлена на сайте Huawei Developer по адресу https://developer.huawei.com/consumer/en/ или на форуме Huawei Developer по адресу https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342262/image.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei