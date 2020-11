POPULOS firma parcerias estratégicas com Veritas e Akamai

Expansão da empresa pode aumentar em 45% faturamento em 2021 e requer oferta completa de soluções para os clientes

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A POPULOS, empresa especializada em soluções de End User Computing, Infraestrutura e Cloud, anuncia parcerias com as fabricantes globais Veritas e Akamai.

A Akamai é uma empresa que atua fortemente em segurança de nuvem, com ferramentas de proteção para websites, dispositivos mobile e análise de ameaças em tempo real, e a Veritas é um fornecedor global de soluções para armazenamento e análise de dados para aumentar o alcance e capacidade das empresas na tomada de decisões de negócios. "As tecnologias desenvolvidas pela Veritas, Nutanix, Google e Akamai complementam nossa oferta de soluções completas de Workplace", comenta Paulo Asano, CEO da Populos.

As linhas de produtos que a Populos vai atuar com a Akamai envolvem soluções de Segurança, CDN e WAF as a Service. Já com a Veritas, o foco será a Disponibilidade, Backup e Recuperação.

De acordo com o executivo, as parcerias chegam em um momento de aumento da capilaridade da companhia, que vai expandir sua atuação para outras regiões do país, como o Sul, com foco no estado do Paraná, Centro-Oeste e interior de São Paulo. "Esse movimento de expansão da empresa deve gerar um crescimento de 45% no faturamento em 2021", prevê Asano. Com a entrada nas novas regiões, a empresa espera alcançar um aumento de 40% no número de clientes.

"Quando começamos a atuar nessas regiões, sentimos a necessidade de aumentar nosso portfólio para atender as demandas de nossos clientes. As parcerias com a Veritas e a Akamai vêm nessa linha de atuação, pois agora contamos com uma gama de soluções muito mais rica", afirma o executivo.

Sobre a POPULOS

A POPULOS é especialista e líder na América Latina em End User Computing, Infraestrutura e Cloud. Suas soluções permitem que pessoas, dados e aplicações estejam disponíveis e acessíveis de uma maneira simples, segura e unificada. Premiada em 2019 pela Citrix como Latin America & Caribbean Partner of the Year, Brazil Partner of the Year e Workspace & Cloud Partner of the Year, a empresa tem como foco reinventar como o trabalho é feito. Mais informações em: www.populos.com.br

