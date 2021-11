Populos orienta sobre o que é preciso para oferecer uma experiência digital positiva ao colaborador com performance e segurança de dados

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A consolidação dos modelos de trabalho híbridos trouxe a segurança de dados ao nível de prioridade zero. Num momento em que a Experiencia do Usuário (UX) e do colaborador (EX) são imperativas para o bom resultado das operações, um dos desafios para as empresas, seja qual for o seu nível de maturidade digital, é associar proteção das redes corporativas com velocidade e performance de aplicações, independentemente do local ou tipo de terminal de acesso.

Nesse contexto, soluções que proporcionem fluência das atividades laborais, sem representar riscos, num cenário em que ataques de ransomware já se tornaram "commoditty" – o Brasil é o quinto País mais afetado por esse tipo de crime virtual -, fazem toda diferença para o sucesso das estratégias de virtualização de workplaces e gestão de equipes.

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA para o IBGE, divulgado neste ano, aponta que, em 2020, 11% dos brasileiros trabalharam remotamente. Em adição, o relatório Technology Review Brasil, do MIT revela que 93% de um universo de 1.400 entrevistados desejam manter, no mínimo, um dia da semana no home office, longe do escritório. O estudo acrescenta que metade das pessoas que não desejam mais voltar ao modelo tradicional está na faixa etária dos 35 a 44 anos.

Segundo o consultor da Populos, Hernani Santos, a migração de muitos negócios para ambientes digitais, sobretudo com o distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus, elevou o acesso às plataformas online, potencializando riscos de crimes virtuais, que vão de invasão a redes e sequestro de dados à total paralisação de operações.

Para o especialista, planejar e entregar ambientes de trabalho estáveis e flexíveis para atender demandas de diferentes setores e garantir produtividade, mesmo à distância, depende de um pool de ferramentas integráveis e customizáveis para compor soluções focadas em prover experiências digitais completas e seguras.

"Pesquisas recentes têm demostrado que a mobilidade é um dos pré-requisitos para tornar positiva a experiência de colaboradores, o que obriga as empresas a oferecerem soluções que possam ser acessadas por diferentes tipos de terminais em 'n' lugares. Por isso é imprescindível às companhias adotarem ferramentas que cerquem de ponta a ponta o ambiente corporativo, desde a adoção de políticas de Zero Trust e SASE ao uso de softwares que identifiquem comportamentos humanos e bots suspeitos em tempo real", diz.

O consultor acrescenta que " integrar ferramentas de forma assertiva e aderente a cada modelo de negócio é um caminho que vem sendo adotado para entregar ambientes de trabalho velozes, intuitivos e seguros, estimulando o engajamento de equipes em todas as áreas operacionais, com impacto direto na produtividade".

De acordo com Santos, com a implementação do 5G, o incremento das aplicações de IoT e a tendência de adoção de múltiplas nuvens de dados, as superfícies de ataques cibernéticos vão crescer, gerando uma demanda por soluções capazes de absorver um substancial aumento no número de dispositivos conectados e no fluxo de dados que circulam na internet.

"É preciso olhar para todos os lados, o que está dentro do ambiente e o que vem de fora", alerta. Ele também lembra que é importante conscientizar e capacitar usuários sobre riscos relacionados à exposição e vazamento de dados.

Sobre a POPULOS

A POPULOS é especialista e líder na América Latina em End User Computing, Infraestrutura e Cloud. Suas soluções permitem que pessoas, dados e aplicações estejam disponíveis e acessíveis de uma maneira simples, segura e unificada. Premiada em 2019 pela Citrix como Latin America & Caribbean Partner of the Year, Brazil Partner of the Year e Workspace & Cloud Partner of the Year, a empresa tem como foco reinventar como o trabalho é feito. Mais informações em: www.populos.com.br

FONTE Populos

SOURCE Populos