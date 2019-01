Por el Amor a la Pizza: Domino's Otorgará Puntos de Recompensa por Cualquier Pizza, Hasta por la de los Competidores

A partir del sábado 2 de febrero, justo antes de unos de los días del año más importantes para la pizza, Domino's empezará a dar puntos de recompensa por TODAS las pizzas que los clientes coman, con su nuevo programa Points for Pies . El proceso es sencillo: los clientes descargan la última aplicación de Domino's, se inscriben al programa de lealtad Piece of the Pie Rewards ® , (si aún no son miembros), usan la función de identificación de pizza para escanear su pizza ¡y listo! Los clientes pueden obtener 10 puntos. ¡Cuando un cliente obtenga 60 puntos, puede canjearlos por una pizza mediana con dos ingredientes de Domino's! Todos los detalles se pueden encontrar en pointsforpies.com .

"En vez de hacer publicidad durante el juego del domingo, decidimos invertir en un programa innovador que recompense a todos los que aman la pizza tanto como nosotros," expresó Art D'Elia, vicepresidente senior y director de marca de Domino's. "Sabemos que todos se están preguntando, '¿Domino's dijo que darán puntos por comer CUALQUIER pizza? ¿Hasta de los competidores?' Lo leíste bien: Sí ¡lo hicimos!"

Domino's generalmente vende casi 2 millones de pizzas y 4 millones de alitas de pollo el día del año más importante para el futbol americano, casi 40 por ciento más pizzas que en un domingo común. Los establecimientos se han preparado por semanas y están listos para atender a los clientes durante las horas con más pedidos – justo antes de la patada de inicio y hasta el espectáculo de medio tiempo – algunas de las horas del año más intensas para pedir pizza. Considerando que el año pasado sólo Domino's vendió suficiente pizza para cubrir más de 5,000 campos de futbol americano, ¡sabemos que hay muchos amantes de pizza que serán elegibles para obtener puntos de recompensa!

Tecnología Nueva

La tecnología es un elemento importante del programa Points for Pies de Domino's. Los equipos internos de Domino's desarrollaron un identificador de pizza que escaneará cada pizza o rebanada y después usará software de inteligencia artificial para identificar la imagen como una pizza y así poder otorgar los puntos. La tecnología reconocerá todas las pizzas – no sólo las de Domino's – para recompensas. Lo sentimos, no dará puntos por hamburguesas, sándwiches de pavo o algo más que no sea pizza.

"Esta es la primera vez que Domino's emplea tecnología de IA como esta," comentó Dennis Maloney, director digital de Domino's. "Esta tecnología realizará el proceso de identificación de pizza y es lo suficientemente inteligente para identificar todas las pizzas, incluso si es una pizza de English Muffin hecha en casa, una pizza hecha con un pan para hotdog relleno o una pizza artesanal. Hasta puede identificar un juguete para perro que tenga forma de pizza."

Detalles sobre el Programa Points for Pies

Domino's otorgará a los miembros de Piece of the Pie Rewards, puntos de Points for Pies cuando usen la última versión de la aplicación móvil de Domino's para escanear una "pizza o una imagen de pizza elegible" del 2 de febrero al 28 de abril de 2019. Los clientes pueden usar el menú que se encuentra del lado izquierdo en la aplicación para navegar a la sección Points for Pies.

Domino's se ha comprometido a dar a los amantes de la pizza un mínimo de 100 millones de puntos para pizzas gratis durante las 12 semanas de duración del programa. Los miembros pueden obtener 10 puntos por semana al escanear una pizza y obtener hasta un máximo de 60 puntos a través de Points for Pies. Los puntos de recompensa tradicionales, que se obtienen a través de compras de pizzas de Domino's, se pueden combinar con los créditos de Points for Pies para obtener una pizza de Domino's gratis.

Cada día, estarán disponibles más créditos de Points for Pies. La disponibilidad de puntos puede agotarse durante el día. Sin embargo, esto no significa que dejarán de existir para siempre. Los clientes pueden consultar si hay más puntos disponibles. La aplicación móvil indicará cuando Points for Pies no está disponible y motivará a los participantes a regresar más tarde para reclamar puntos. Los puntos obtenidos a través de Points for Pies vencerán después de seis meses. Para más información, visita pointsforpies.com.

Para ver los comerciales de televisión de Points for Pies, visita http://www.youtube.com/dominos. Para más imágenes y videos, así como materiales extras, visita http://media.dominos.com.

