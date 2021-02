Por que a Famtech se tornará uma grande tendência nos próximos anos

Por que? Em 2020, as famílias sofreram a pressão de um mercado de trabalho em retração, custos crescentes e a ocorrência de novas funções. Atualmente, as famílias precisam de apoio mais do que nunca, e muitas pessoas estão cientes disso. Assim, em resposta à crise da COVID-19, mais de 130 fundadores de projetos lançaram a colaboração dos fundadores da Fam Tech .

Outra razão: a geração do milênio começam suas próprias famílias contando com a tecnologia. Se há 10 anos babytech e femtech eram mercados de nicho, agora eles estão crescendo rapidamente. De acordo com o relatório da Frost & Sullivan, a receita do mercado de femtech chegará a US $1,1 bilhão até 2024 com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,9%. Por exemplo: o AMMA Pregnancy Tracker, um serviço internacional para mulheres grávidas e suas famílias, fechou anteriormente uma rodada de investimento seed de US$ 1,6 milhão proveniente de investimento anjo, atraiu US$ 200 mil do empresário e filantropo Igor Rybakov em dezembro de 2020, e o valor da startup cresceu 4 vezes para US$ 24,5 milhões em um ano.

O que esperar nos próximos 30 anos? De acordo com o empresário e filantropo Igor Rybakov:

1. Abram caminho para os jovens! Em 30 anos, mais da metade da população mundial terá menos de 30 anos. A compreensão da vida por pessoas de 30 anos determinará como será o nosso mundo. Em resposta a esse desafio, nós e nossos parceiros estamos construindo a rede RYBAKOV PLAYSCHOOL de 10 milhões de professores do jardim de infância e do ensino fundamental para crianças de 3 a 12 anos de idade para desenvolver suas habilidades para o século XXI. Nosso futuro está hoje atrás das carteiras escolares.

2. Assuntos de família. Famílias e comunidades sofrem o impacto da pandemia. As pessoas com mais conexões sociais estavam mais bem equipadas para enfrentar os desafios do confinamento. A criação de conexões sociais de apoio à segurança e prosperidade de todos no mundo é a missão do movimento da UNITED FAMILIES, que atua por meio de confederações nacionais da organização em 160 países em todo o mundo. O objetivo é oferecer suporte a mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A hashtag do movimento é #FamilyFirst.

3. Combatendo a desigualdade de acesso. Trabalhos remotos e realidade aumentada tornam possível encontrar emprego e educação enquanto se vive em qualquer lugar do mundo. A RYBAKOV FOUNDATION promove soluções educacionais para famílias em todo o mundo. As soluções são ajudar as famílias a adquirir habilidades para estabelecer sua liberdade e proteger contra abuso, manipulação e controle por empresas e organizações que atuam contra os interesses da família. Apoiar as comunidades é outra área de foco dos esforços da fundação para melhorar a qualidade de vida.

4. O futuro não vem por si só: é uma construção nossa! O IMPACTISMO é uma tendência crescente. O IMPACTISMO é uma nova forma de ação social coletiva, acelerando o crescimento da qualidade de vida e do bem-estar. Primeiro como uma nova forma de ação social e, finalmente como uma forma de auto-organização proativa, o IMPACTISMO se tornará a base para a criação de forças e comunidades "supranacionais". O movimento contará com atores locais em uma rede global distribuída e descentralizada, unida pelo espírito de transformação social.

Igor Rybakov — empresário, investidor de risco, filantropo, incluído na lista Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Cofundador e coproprietário da corporação TECHNONICOL — líder mundial no campo de materiais de construção: 54 fábricas em sete países em todo o mundo e da empresa de tecnologia PRYTEK. Cofundador da Rybakov Foundation.

