Por que devemos falar de micoses?

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Segundo estudo do Observatório Nacional de Onicomicose (nome técnico da micose de unha), que analisou aproximadamente sete mil pessoas, quase 30% delas tinham unhas das mãos ou dos pés infectadas. "É uma doença comum, causada por fungos e que deve ser abordada com a mesma naturalidade que falamos de diabetes ou hipertensão", defende a Dra. Shirley Nogueira (CRM 11912 GO), integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Sob condições favoráveis – como calor, umidade, baixa imunidade e uso de corticosteroides –, os fungos se reproduzem e causam a doença. Segundo a doutora, os primeiros indícios de ter contraído uma micose são descolamento da unha, espessamento e alteração de cor (esbranquiçada).

As micoses costumam ser superficiais e podem afetar também pele, cabelo e pelos. "O perigo é que, após acometer essas áreas, se desenvolva uma outra doença, já que a micose abre as portas a novas infecções", comenta a médica. E é aí que o tratamento fica realmente complicado.

A Dra. Shirley reforça a importância de consultar-se com um médico dermatologista para receber o melhor tratamento. Loceryl® é um medicamento em forma de esmalte que, com uma ou duas aplicações semanais nas unhas afetadas, forma um filme protetor exclusivo para garantir o tratamento contra os fungos causadores de micose por sete dias.

"É uma doença como qualquer outra. Pode ser fonte de desconforto e ter impactos sérios na qualidade de vida dos pacientes", explica a dermatologista. O diagnóstico micológico é importante para auxiliar na escolha da terapêutica adequada.

Sobre a Galderma

Maior empresa global independente de dermatologia do mundo, está presente em mais de 100 países, com um extenso portfólio de soluções dermatológicas para atender as necessidades de saúde da pele ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de produtos clinicamente comprovadas para a pele. Mais informações em www.galderma.com.

