Por segundo año consecutivo, Telemundo está en camino para cerrar el 2018 como la cadena nº 1 en español en el horario estelar de lunes a viernes entre los adultos 18-49 para continuar siendo la opción y la voz preferida de los hispanos

De acuerdo con Shareablee, Telemundo extendió su liderazgo a través de las plataformas digitales, clasificándose consistentemente como una de las cinco principales cadenas de televisión en Instagram, en inglés y español. Telemundo tiene más de 115 millones de fans y seguidores en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, un aumento de 21% comprarado con el año anterior. Los canales de YouTube de Telemundo generaron 4,9 mil millones de visualizaciones de videos globales, un 54% más año con año, incluyendo 691 millones de visitas en Estados Unidos, un 58% más año con año. Telemundo se coloca como la cadena de televisión hispana número 1 en YouTube según el total de suscriptores y las vistas globales. La aplicación Telemundo Más generó 105 millones de visualizaciones de video en 2018 hasta la fecha. Además, por octavo año consecutivo, Telemundo se ha clasificado como la cadena de VOD hispana número 1 y la número 1 en transacciones cada mes del 2018 hasta la fecha, según comScore.

Los puntos más destacados del año hasta la fecha incluyen:

Horario estelar de lunes a viernes

"Exatl ó n" de Telemundo fue la serie de reality # 1 entre semana de la televisión de habla hispana con un promedio de 541,000 adultos de 18 a 49 años, superando la primera temporada de "Reto 4 Elementos" de UniMás en un + 93% y la segunda temporada en un + 194% hasta la fecha.

de Telemundo fue la serie de # 1 entre semana de la televisión de habla hispana con un promedio de 541,000 adultos de 18 a 49 años, superando la primera temporada de "Reto 4 Elementos" de UniMás en un + 93% y la segunda temporada en un + 194% hasta la fecha. Telemundo dominó la programación de lunes a viernes de la televisión en español a las 10 pm entre adultos de 18 a 49 años por cuarto año consecutivo y por segundo año consecutivo superó la entrega combinada de UniMás y Univisión con una participación del 51% de lunes a viernes a las 10 pm entre los adultos de 18 a 49 años.

entre adultos de 18 a 49 años por cuarto año consecutivo y por segundo año consecutivo superó la entrega combinada de UniMás y Univisión con una participación del 51% de lunes a viernes a las entre los adultos de 18 a 49 años. La sexta temporada de la innovadora y batidora de récords Super Serie ™ "El Señor de los Cielos" , de Telemundo, se clasificó como la serie programada en horario estelar # 1 del año en español, con un promedio de 1.1 millones de adultos de 18 a 49 años.

, de Telemundo, se clasificó como la serie programada en horario estelar # 1 del año en español, con un promedio de 1.1 millones de adultos de 18 a 49 años. La tercera temporada de la exitosa serie de horario estelar de Telemundo "Sin Senos Sí Hay Paraíso" tuvo un promedio de 859,000 adultos de 18 a 49 años y fue la serie en español programada regularmente entre semana a las 9 pm de más alto rating.

Deportes





El programa nocturno de deportes y entretenimiento "Titulares y Más" (TYM,) de Telemundo Deportes, clasificó como el programa de noticias y comentarios deportivos programado # 1 en la televisión en español entre adultos de 18 a 49 años (230,000) y espectadores totales (451,000).

(TYM,) de Telemundo Deportes, clasificó como el programa de noticias y comentarios deportivos programado # 1 en la televisión en español entre adultos de 18 a 49 años (230,000) y espectadores totales (451,000). "Boxeo Telemundo Ford" es, del año hasta la fecha, el programa de boxeo en idioma español número 1 en Estados Unidos, con un promedio total de 371,000 espectadores y 164,000 adultos de 18 a 49 años. Y entre los espectadores hispanos, Boxeo Telemundo es el programa de boxeo número 1, independientemente del idioma, en las cadenas de señal abierta y cable.

es, del año hasta la fecha, el programa de boxeo en idioma español número 1 en Estados Unidos, con un promedio total de 371,000 espectadores y 164,000 adultos de 18 a 49 años. Y entre los espectadores hispanos, Boxeo Telemundo es el programa de boxeo número 1, independientemente del idioma, en las cadenas de señal abierta y cable. La transmisión de Telemundo del partido de vuelta de la Final de la Copa Libertadores, " River Plate vs Boca Juniors" , se posicionó como la Final de la Copa Libertadores más vista en la televisión hispana desde 2015, con un promedio de 631,000 espectadores en total y 335,000 adultos de 18 a 49 años, superando la transmisión de FOX Deportes del mismo juego en un + 22% y + 7%, respectivamente.

, se posicionó como la Final de la Copa Libertadores más vista en la televisión hispana desde 2015, con un promedio de 631,000 espectadores en total y 335,000 adultos de 18 a 49 años, superando la transmisión de FOX Deportes del mismo juego en un + 22% y + 7%, respectivamente. Durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia ™ 2018, Telemundo alcanzó casi 37 millones de espectadores y estableció el récord de audiencia de la cadena para los siete días de la semana. La cadena se posicionó en primer lugar entre todas las cadenas de televisión en español en el número total de espectadores en el total del día durante 14 días consecutivos entre adultos de 18 a 49 años. La presentación digital de Telemundo Deportes se coronó como el evento deportivo de transmisión en vivo más grande en la historia de la lengua española, sentando un récord con 130 millones de transmisiones en vivo y casi 2 mil millones de minutos en visualizaciones en vivo.

Las propiedades clave de Telemundo que no son de horario estelar, están logrando resultados sólidos en el último trimestre del año a medida que continúan cerrando la brecha con Univisión:

"Telemundo Noticias" está en vías de terminar el cuarto trimestre de 2018 como el único programa de noticias nocturno, sin importar el idioma, con un crecimiento año tras año entre adultos de 18 a 49 años.

está en vías de terminar el cuarto trimestre de 2018 como el único programa de noticias nocturno, sin importar el idioma, con un crecimiento año tras año entre adultos de 18 a 49 años. La programación diurna de Telemundo tiene un incremento de 21% entre los adultos de 18 a 49 años los días de la semana, de 7 am a 4 pm .

a . "Un Nuevo Día" está en camino de terminar el cuarto trimestre de 2018 como el único programa matinal en inglés y español que demuestra un crecimiento año tras año entre los adultos de 18 a 49 años.

está en camino de terminar el cuarto trimestre de 2018 como el programa matinal en inglés y español que demuestra un crecimiento año tras año entre los adultos de 18 a 49 años. "Noticias Medio Dia" ha subido un 25% más hasta la fecha vs su desempeño del año anterior en el espacio de lunes a viernes de 12: 30- 1pm .

ha subido un 25% más hasta la fecha vs su desempeño del año anterior en el espacio de lunes a viernes de 12: 30- . El programa diario de entretenimiento "Suelta la Sopa" de la cadena está terminando el año con un alza de + 21% temporada tras temporada, mientras que Univision ha bajado -14% en el horario de lunes a viernes de 3 a 4 pm .

Fuente: Nielsen NPM; 1/1 / 18-12 / 9/18; Más actual (Live + 7 desde 1/1 / 18-11 / 25/18; Live + SD hasta 12/9/18); A18-49 Proj (000); estrictas partes del día son utilizadas para L-V 8-11pm y L-V 10-11pm. El cálculo de acciones se basa en las proyecciones de TEL A18-49 divididas por la suma de las proyecciones de TEL + UNI + UMA. Primeros rankings de programas basados en más de 4 transmisiones de programas programados regularmente. Rango de TyM basado en programas programados regularmente (más de 6 transmisiones) con el código de tipo Nielsen Sports News and Sports Commentary. Rango de Boxeo entre todas las cadenas que transmiten boxeo según el Código de tipo detallado de Nielsen = Boxeo (excluidas las repeticiones). Cuarto trimestre basado en el más actual (Live + 7 del 9/24 / 18-11 / 25/18; Live + SD hasta el 12/9/18) vs. 9/25 / 17-12 / 10/17; A18-49 Proj (000). Digital: enero - noviembre de 2017 vs. 2018 comScore On Demand Essentials, Adobe Analytics, solo en EE. UU., YouTube Analytics, audiencia global, Shareablee, audiencia global.

Acerca de NBCUniversal Telemundo Enterprises:

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios de clase mundial, líder en la industria en la producción y distribución de contenido de alta calidad en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo. Este portafolio multi-plataforma de rápido crecimiento está compuesto por la cadena Telemundo y el grupo de estaciones Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo y una unidad de Empresas Digitales y de Negocios Emergentes. La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94% de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 27 estaciones locales, 51 afiliadas y su señal nacional. Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico. Telemundo Deportes es la casa exclusiva en español de dos de los eventos deportivos más populares del mundo: la Copa Mundial FIFA™ hasta el año 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano hasta el año 2032. Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, además de todas las coproducciones de la compañía. Como la compañía de medios #1 en alcance a los hispanos y los millenials en línea, la unidad de Empresas Digitales y Negocios Emergentes distribuye contenido original a través de múltiples plataformas, maximizando así sus alianzas exclusivas con propiedades tales como BuzzFeed, Vox y Snapchat. A través de Telemundo Internacional, la mayor distribuidora de contenido en español en el mundo basada en los Estados Unidos; y Universo, el canal de cable hispano de entretenimiento de mayor crecimiento, la compañía refleja el diverso estilo de vida, experiencia cultural e idioma de su público en expansión. NBCUniversal Telemundo Enterprises es una división de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797767/Telemuno_number_one_network.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/456061/NBCUniversal_Telemundo_Logo.jpg





FUENTE NBCUniversal Telemundo Enterprises

SOURCE NBCUniversal Telemundo Enterprises