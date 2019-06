Por um futuro melhor: conheça os vencedores da competição internacional 'beyond bauhaus - prototyping the future'

Quase 1500 participantes de 50 países responderam à chamada da iniciativa 'Germany - Land of Ideas' por projetos

BERLIM, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A iniciativa 'Germany – Land of Ideas' está orgulhosa de anunciar os vinte vencedores da competição internacional 'beyond Bauhaus – prototyping the future'. Mais informações aqui.

Por meio da chamada 'beyond bauhaus - prototyping the future', a iniciativa 'Germany - Land of Ideas', junto do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Lotto Stiftung Berlin e SAP buscaram por conceitos de design que miram o futuro, na ocasião do centenário da Bauhaus. Os conceitos deveriam abordar questões sociais relevantes e contribuir para tornar o mundo um lugar mais justo, sustentável e melhor para se viver.

De 16 de agosto a 1 de setembro de 2019, os vencedores apresentarão seus projetos em uma exposição na Aufbau Haus Berlin, na Alemanha.

Mais informações: www.beyondbauhaus.com.

Sobre a iniciativa 'Germany - Land of Ideas'

'Germany - Land of Ideas' é uma iniciativa do Governo Federal e Indústria Alemã. Seu objetivo é melhorar a visibilidade internacional da Alemanha e fomentar um diálogo com outros países.

