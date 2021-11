Pořad společnosti Tokopedia ‚WIB: Indonesia K-Pop Awards' představuje hvězdné obsazení své první celosvětové premiéry: BTS, BLACKPINK, TWICE, NCT Dream a řada dalších

JAKARTA, Indonésie, 20. listopadu 2021 (PRNewswire) – Společnost Tokopedia, přední indonéská technologická společnost s vedoucím postavením na trhu, představila desítku jihokorejských světových hvězdných hudebních skupin, které uvede v rámci svého vůbec prvního celosvětového streamu WIB: Indonesia K-Pop Awards dne 25. listopadu 2021.

Do zmíněné desítky hudebních skupin patří BTS a BLACKPINK, které obě značku Tokopedia oficiálně zastupují, a s nimi také skupiny TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number a Aespa.

Pořad WIB: Indonesia K-Pop Awards je událostí, kterou na počest zmíněných hudebních skupin, jejichž fanoušci hlasovali prostřednictvím portálu Tokopedia, pořádají indonéské komunity. Akce WIB Indonesia K-pop Awards 2021 bude prvním vyhlašováním hudebních cen v Indonésii, věnovaným výhradně fanouškům žánru K-pop, a zmíněné skupiny uspořádají v rámci akce také řadu zvláštních vystoupení.

Celosvětová komunita může stream pořadu WIB: Indonesia K-Pop Awards sledovat dne 25. listopadu od 19:00 do 21:00 hodin jakartského času (UTC+7) prostřednictvím aplikace Tokopedia Play a také prostřednictvím oficiálního kanálu společnosti Tokopedia na Youtube. Fanoušci mohou vystoupení sledovat na následujícím odkazu a vřele jim doporučujeme nastavit si na stream připomenutí, aby jeho začátek nezmeškali.

„Doufáme, že kromě toho, že budeme mít možnost spojit fanoušky K-Popu v Indonésii a po celém světě s jejich oblíbenými hvězdami, se nám podaří také poukázat na působení společnosti Tokopedia a prezentovat Indonésii na světové scéně," řekl Kevin Mintaraga, marketingový ředitel a první viceprezident společnosti Tokopedia.

Zapojení řady jihokorejských světových hudebních hvězd do předchozích kampaní společnosti Tokopedia v Indonésii (Waktu Indonesia Belanja neboli WIB) se dočkalo velice pozitivních reakcí a vyvolalo řadu diskusí na sociálních sítích, které se dokonce dostaly na vrchol žebříčků celosvětových trendů.

Kampaň WIB společnosti Tokopedia probíhá pravidelně vždy od 25. dne v měsíci do jeho skončení. Indonésanům zprostředkovává celou řadu produktů s atraktivními slevami, díky kterým mohou nakupovat efektivněji.

O společnosti Tokopedia

Indonéská technologická společnost Tokopedia si klade za cíl demokratizovat obchodování využitím technologií. Záměrem společnosti Tokopedia je vybudovat komplexní ekosystém, ve kterém může kdokoliv najít cokoliv, co potřebuje. K dnešnímu dni společnost Tokopedia podpořila miliony obchodníků i uživatelů na celé řadě trhů a v oblasti obchodu s digitálním zbožím, finančních technologií a plateb, logistiky a fulfillmentu včetně společnosti Mitra Tokopedia.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1691974/Tokopedia_WIB_Indonesia_Kpop_Awards_Lineup_Announcement.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1691975/Tokopedia_1__3.jpg

SOURCE Tokopedia