Porsche, MetLife, CVS Health e David Horsager serão destaques no Online Global SAFe® Summit de 27 de setembro a 1º de outubro

Mais de 1.500 pessoas das principais empresas do mundo se inscreveram no evento, que acontece de 27 de setembro a 1º de outubro em três fusos horários: EUA, Europa e Ásia. Mais de 50 oradores apresentarão palestras, palestras técnicas e histórias de clientes da Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman e da U.S. Air Force (força aérea dos EUA).

Os destaques incluem:

— The Trust Edge™: How Top Leaders and Organizations Drive Business Results through Trust (O Limite da Confiança: Como Grandes Líderes e Organizações impulsionam os Resultados dos Negócios por Meio da Confiança) - O autor sucesso de vendas David Horsager, compartilha seu trabalho sobre confiança, o porquê de ela ser fundamental para equipes e empresas ágeis e como ela pode ser usada como um diferencial poderoso para qualquer empresa da SAFe.

— Designing the Digital Future at Porsche (Projetando o Futuro Digital na Porsche) - Os executivos da Porsche Mattias Ulbrich e Dr. Oliver Seifert apresentam como os mundos independentes da engenharia de veículos e da TI se uniram para reimaginar o carro esportivo do futuro.

— CVS Health #OneStepCloser - Como a CVS Health enfrentou o desafio gigantesco com sua resposta extraordinária e em constante evolução à COVID.

— Supersizing SAFe - The MetLife Agile Journey (Superdimensionando a SAFe - A Jornada da Metlife Rumo à Agilidade) - O membro da SAFe Cheryl Crupi oferece uma abordagem concisa para a aplicação da SAFe em grandes áreas de uma organização.

— Navigate the Future with the Business Agility Value Stream (Explore o Futuro com o Fluxo de Valor da Agilidade de Negócios) - O criador da SAFe, Dean Leffingwell, revela uma abordagem única da SAFe, que ajuda as empresas a acelerar sua jornada de transformação.

As inscrições estão abertas em global.safesummit.com.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios. Por meio de aprendizado e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de 800 mil profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam rapidamente identificar e agregar valor do cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados dos negócios. Saiba mais em scaledagile.com.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1611883/summitpromo.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611884/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg

