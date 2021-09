Porsche, MetLife, CVS Health et David Horsager font la une du sommet mondial en ligne SAFe® du 27 septembre au 1 octobre

Plus de 1 500 personnes venant des plus grandes entreprises du monde se sont inscrites à l'événement qui aura lieu du 27 septembre au 1 octobre sous trois fuseaux horaires : Les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Plus de 50 conférenciers présenteront des discours liminaires, des exposés techniques et des témoignages de clients de Porsche, de CVS Health, de Deutsche Telekom, de Kaiser Permanente, de TV Globo, de ZKH, de Northrop Grumman et de l'U.S. Air Force.

Les points forts :

— The Trust Edge™:« How Top Leaders and Organizations Drive Business Results through Trust » - L'auteur du best-sellers David Horsager partage son travail sur la confiance, pourquoi elle est fondamentale pour les équipes et les entreprises Agile, et comment elle peut être utilisée comme une puissante amélioration pour toute entreprise SAFe.

— Concevoir le futur numérique chez Porsche- Les dirigeants de Porsche Mattias Ulbrich et Dr. Oliver Seifert partagent la façon dont les mondes séparés de l'ingénierie des véhicules et de l'informatique se sont réunis pour réinventer la voiture de sport du futur.

— CVS Health #OneStepCloser- Comment CVS Health s'est attaqué à la perturbation ultime avec sa réponse monumentale et en constante évolution à la COVID-19.

— En remplaçant SAFe - The MetLife Agile Journey- Cheryl Crupi, membre de SAFe, offre une approche concise de l'application de SAFe dans de vastes secteurs d'une organisation.

— Naviguez dans l'avenir avec Business Agility Value Stream- Le créateur de SAFe, Dean Leffingwell, dévoile une approche unique à SAFe qui aide les entreprises à accélérer leur processus de transformation.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site global.safesummit.com.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le plus important cadre au monde favorisant l'agilité de l'entreprise. Par le biais de formations et de certifications, d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté croissante de plus de 800 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer l'agilité dans leur culture d'entreprise afin qu'elles puissent rapidement identifier et offrir de la valeur client, tirer parti d'opportunités émergentes et améliorer leurs résultats d'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com.

