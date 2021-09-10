Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер станут хедлайнерами онлайн-саммита SAFe® 27 сентября -- 1 октября

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Scaled Agile, Inc.

Sep 10, 2021, 07:43 ET

Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер выступят на международном саммите SAFe® 27 сентября — 1 октября в режиме онлайн

В этом году повестка мероприятия ориентирована на раскрытие гибкости бизнеса в масштабах всего предприятия и ускорение цифровой трансформации в эпоху радикальных перемен

БОУЛДЕР (шт. Колорадо), 10 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Scaled Agile, Inc., поставщик SAFe® — ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса, объявила полный список презентаций и докладчиков на своей онлайн-конференции Global SAFe Summit 2021. Двухдневное мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.

The 2021 Global SAFe Summit represents the world’s largest convergence of SAFe professionals and industry thought leaders focused on accelerating digital transformation and competing in a fast-evolving marketplace.
The 2021 Global SAFe Summit represents the world’s largest convergence of SAFe professionals and industry thought leaders focused on accelerating digital transformation and competing in a fast-evolving marketplace.
The two-day 2021 Global SAFe Summit will be online in three time zones, Americas, Europe, and Asia.
The two-day 2021 Global SAFe Summit will be online in three time zones, Americas, Europe, and Asia.
The 2021 Global SAFe Summit represents the world’s largest convergence of SAFe professionals and industry thought leaders focused on accelerating digital transformation and competing in a fast-evolving marketplace.
The two-day 2021 Global SAFe Summit will be online in three time zones, Americas, Europe, and Asia.

Более 1500 представителей ведущих мировых компаний уже зарегистрировались для участия в нем. Конференция пройдет 27 сентября — 1 октября в трех часовых поясах: США, Европе и Азии. С докладами и историями клиентов выступят более 50 отраслевых экспертов-представителей Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman и ВВС США.

К основным выступлениям можно отнести следующее:

The Trust Edge™: как ведущие лидеры и организации достигают результатов в бизнесе за счет доверия — автор бестселлеров Дэвид Хорсагер поделится своими мыслями о доверии, почему это так важно для Agile-команд и предприятий и как доверие можно использовать для раскрытия потенциала любого SAFe-предприятия.

Проектируя цифровое будущее в Porsche — топ-менеджеры компании Porsche Маттиас Ульбрих (Mattias Ulbrich) и д-р Оливер Зайферт (Oliver Seifert) расскажут об объединении усилий специалистов в области автомобилестроения и ИТ для того, чтобы переосмыслить спортивный автомобиль будущего.

CVS Health #onestepbeark — как компания CVS преодолела сложности, вызванные перебоями в работе в результате пандемии COVID-19.

 — Масштабируя SAFe — путь MetLife Agile — эксперт SAFe Шерил Крупи (Cheryl Crupi) обрисует краткий подход к применению концепции SAFe в масштабах крупной организации.

План на будущее в потоке создания ценности для раскрытия гибкости бизнеса — создатель SAFe Дин Леффингуэлл (Dean Leffingwell) представляет уникальный для SAFe подход, который поможет компаниям ускорить процесс трансформации.

Регистрация уже открыта на веб-сайте global.safesummit.com.

Информация о компании Scaled Agile, Inc.:

Компания Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe® — ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса. С помощью специальных курсов и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, которое уже включает в себя свыше 800 тыс. отраслевых экспертов, Scaled Agile помогает компаниям внедрять гибкость в свою корпоративную культуру, создавая дополнительные преимущества для своих клиентов, извлекая выгоду из имеющихся возможностей и увеличивая прибыльность бизнеса. Более подробная информация представлена на сайте: scaledagile.com.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg  

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http://www.scaledagile.com

SOURCE Scaled Agile, Inc.

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