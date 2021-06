Port de libre-échange de Hainan : un centre d'investissement mondial qui rapporte 35,06 milliards de dollars

Le 1er juin 2020, le gouvernement chinois a publié un plan directeur pour le port de libre-échange de Hainan, qui visait à faciliter l'investissement de libre-échange, l'établissement d'un système de politiques approprié à un port de libre-échange de haut calibre et la création d'une zone d'administration des douanes spéciale et influente à l'échelle internationale.

Au cours de l'année qui a suivi la publication du plan directeur, 791 projets ont été lancés à Hainan, avec un investissement total de 223,48 milliards de yuans (environ 35,06 milliards de dollars).

Au premier trimestre de 2021, le PIB régional de Hainan a atteint les 139,6 milliards de yuans (environ 21,9 milliards de dollars), soit une augmentation de 19,8 % par rapport à l'année précédente, le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi toutes les provinces chinoises.

Plusieurs politiques clés ont été mises en œuvre dans le cadre du port de libre-échange, notamment un impôt sur le revenu de 15 % pour les personnes possédant une expertise de haut niveau et recherchée travaillant à Hainan et pour les entreprises admissibles enregistrées à Hainan dans certaines industries. De plus, les droits de douane sur les matières premières ainsi que sur les véhicules et les yachts importés et répertoriés ont été supprimés, et une liste négative des droits de douane nuls sur le matériel de fabrication destiné à la production interne a été créée.

À la fin de 2020, un total de 45 940 entreprises avaient ouvert leurs portes dans les principaux parcs industriels de la province de Hainan, augmentant ainsi le nombre total d'entreprises de 74,5 %. Les 11 principaux parcs industriels du port de libre-échange de Hainan ont accueilli un total de 38 899 entreprises, soit une augmentation de 89,8 %.

Le 1er mai 2018, Hainan a mis en œuvre une politique permettant aux citoyens de 59 pays d'entrer sans visa. Au premier trimestre de 2021, 419 sociétés étrangères d'investissement se sont établies à Hainan, soit une augmentation de 525,37 % par rapport à l'année précédente. L'utilisation réelle des fonds d'investissement étrangers a totalisé 555,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 432,98 % par rapport aux chiffres de l'année précédente et de nouvelles sociétés étrangères d'investissement de 66 pays et régions se sont établies dans la province de Hainan.

En tant que plus grand port de libre-échange au monde et qu'île touristique internationale débordant de romance tropicale, Hainan avait attiré 232 000 personnes talentueuses en date du 12 avril 2021 et est en voie de devenir l'un des nouveaux lieux d'investissement les plus en vogue de la planète, ainsi qu'un nouveau foyer pour les jeunes d'ici et d'ailleurs.

