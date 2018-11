Portada anuncia expansión de su plataforma de divulgación de conocimientos y marketing de 2019

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Portada, www.portada-online.com , la plataforma líder de soluciones de contactos de negocios para compañías dinámicas de tecnología, marketing y medios dirigida a los consumidores a través de percepciones culturales y puntos de pasión, anunció agendas preliminares para sus cinco eventos principales de 2019, que tendrán lugar durante el año en mercados clave: Los Ángeles (15 de marzo), Miami (12 de abril) y Nueva York (el 3 de abril y el 12 de septiembre), así como en la Ciudad de México (17 de octubre).

Cada evento de Portada contará con brillantes innovadores de marca que explorarán temas relacionados con la innovación en marketing y marketing de punto de pasión, a la vez que proporcionan el escenario para las reuniones a puerta cerrada de las seis unidades del exclusivo Council System de Portada: la Americas Board (Junta de las Américas), Agency Star Committee (Comité Estrella de Agencia), Brand Star Committee (Comité Estrella de Marca), Brand Star Committee Latam (Comité Estrella de Marca de América Latina), Sports Marketing Board (Junta de Marketing de Deportes) y Travel Marketing Board (Junta de Marketing de Viajes).

"Creo que es formidable lo que Portada ha creado. Me ha dado una oportunidad de interactuar realmente con algunas personas que he conocido en la industria, pero que quizá no nos habíamos reunido en torno al enfoque dirigido específico único como el marketing hispano multicultural a través del lente de los deportes y del marketing del deporte, así que ha sido muy atractivo para mí", dice Dan Keats, director de Patrocinios y Marketing del Consumidor de Allstate Insurance y miembro de la Sports Marketing Board.

Pablo Chiozza, vicepresidente principal para los Estados Unidos, Canadá, Asia y el Caribe del Latam Airlines Group, y miembro de la Travel Marketing Board, dice que la junta es una "oportunidad muy buena de compartir distintas visiones entre los distintos sectores; somos aerolíneas, empresas de alquiler de autos, hoteles… y es asombroso cómo, aun cuando es la misma industria, los pilares son diferentes, y es asombroso cómo todos compartimos los mismos retos y es interesante ver cómo todo está relacionado".

Además, ejecutivos de marcas y agencias que son miembros del Portada Council System, así como otros comercializadores de marcas que pertenecen a la red de Portada, estarán disponibles para reuniones individuales con socios pre-examinados de Portada.

Los eventos de Portada de 2019 tendrán lugar como sigue:

15 de marzo de 2019: Portada Los Ángeles, Hotel Loews Santa Mónica, Los Ángeles

#PortadaLA ofrecerá un escenario único donde los comercializadores de marcas podrán explorar las enormes oportunidades que el contenido de deportes, música y entretenimiento ofrece para atraer a los consumidores en la América multicultural. Inscríbase en https://www.portada-online.com/events/portadalosangeles19/

3 de abril de 2019: Foro de Marketing de Datos y Contenido, Nueva York

En #PortadaNYData nos sentaremos con líderes que explicarán cómo el contenido influye el comercio y analizarán cómo los datos determinan sus estrategias de contenido. Inscríbase en https://www.portada-online.com/events/marketingforum/

12 de abril de 2019: Portada Miami: Hotel EAST, Miami

La duodécima edición anual de #PortadaMIA se enfocará en la manera en que la innovación tecnológica está remodelando el espacio del marketing en América Latina y los Estados Unidos. La agenda de primera categoría pondrá particularmente un fuerte énfasis en el marketing regional, así como en el comercio electrónico y directo a las tendencias del consumidor y sus consecuencias para los comercializadores de marcas. Inscríbase en https://www.portada-online.com/events/portadamiami19/

12 de septiembre de 2019: Portada Nueva York, Yotel New York, Nueva York

Los minoristas y las marcas directas al consumidor están teniendo el momento más emocionante de sus vidas. El cambio constante es el nuevo negocio como siempre y los datos y el contenido tienen un papel fundamental. En #PortadaNY nos sentaremos con líderes que explicarán cómo el contenido influye el comercio y analizarán cómo los datos determinan sus estrategias de contenido. Inscríbase en https://www.portada-online.com/events/portadanewyork19/ y vea los aspectos destacados de este año aquí: https://www.youtube.com/watch?v=yW_Q3tgtpIY

17 de octubre de 2019: Portada México, Casa Lamm, Ciudad de México

#PortadaMX examinará cómo las innovaciones tecnológicas están remodelando el espacio del marketing mexicano y latinoamericano. La IA, la realidad virtual, el aprendizaje automático y el marketing programático tendrán un lugar importante en la agenda. Inscríbase en https://www.portada-online.com/events/portadamexico19/ y vea los aspectos destacados de este año aquí: https://www.youtube.com/watch?v=zGEzYc00I4Y

SOLUCIONES DE MARKETING Y CONTACTO DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE MARKETING

Portada proporciona las mejores soluciones de creación de marca y contactos de negocios de su clase a vendedores de servicio de marketing, incluyendo agencias de marketing, plataformas tecnológicas, propiedades de medios y otros proveedores de servicios de marketing. Estas soluciones pueden ser:

Integraciones del Council System

Una cantidad garantizada de reuniones individuales con ejecutivos de marcas y agencias preseleccionados

Integraciones de eventos

Soluciones de marketing de contenido

Creación de marca en eventos de Portada, sitios web, cartas electrónicas y propiedades impresas.

Para más detalles sobre los servicios arriba mencionados, contacte a la Coordinadora de Ventas Michelle López en michelle@portada-online.com.

Acerca de Portada

Portada (www.portada-online.com) es la plataforma líder de soluciones de contactos de negocios para compañías dinámicas de tecnología, marketing y medios dirigida a los consumidores a través de percepciones culturales y puntos de pasión en las Américas.

Preguntas frecuentes sobre el Council System de Portada:

https://www.portada-online.com/wp-content/uploads/2018/04/FAQ_Portada_Council-System_web.pdf

