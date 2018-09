Portada revela gerentes de marcas como Wilson, Best Buy, PepsiCo, Coty, Amazon y Unilever, que se reunirán este año en #PortadaMX el 17 de octubre

Ángel Carmona, Business Manager Latin America, Wilson Sporting Goods

José Camargo Samperio, Ecommerce SubDirector, Best Buy Mexico

Andrea Echániz Cuenca, Senior Project Manager, Grupo Bursátil Mexicano

Yamile Elias, Director of Business Innovation & Marketing, PepsiCo

Iker Palazuelos Atollini, Brand Manager, Salomon Latam

Carlos Leal, Marketing Director, Rappi

Rafael López de Azua, Head of Media and Digital, LATAM (Director), Coty

Martín Jones, Digital Director South Cluster, Philip Morris International

Guillermo Rivera, Senior Marketing Manager, Amazon

Juliana Sarria, Manager of Consumer Engagement, Grupo Gepp - PepsiCo México

Eduardo Angulo, Marketing Director, Unilever Mexico

Por primera vez en México, Portada traerá al evento su servicio Portada Meet-Up, que permite a los asistentes tener reuniones uno a uno con cuatro ejecutivos de marcas o agencias previamente elegidos por el asistente al adquirir su boleto. Estos ejecutivos son miembros del exclusivo Council System de Portada, que reúne a representantes de marcas y agencias prominentes en Latinoamérica. Como parte de las actividades de Portada México, los miembros del Brand Star Committee Latam y el Agency Star Committee Latam se reunirán a puerta cerrada para discutir temas de importancia.

Además de la oportunidad de hacer networking de alto nivel en una hermosa casa de principios del siglo XX, todos los asistentes de #PortadaMX podrán participar en dos talleres interactivos con expertos en tendencias que están cambiando la industria del Marketing. Primero, Carlos Leal, director de marketing de Rappi, ofrecerá un taller sobre App-Marketing. Más tarde, Javier Martínez Morodo, director general de Grupo Bursátil Mexicano, compartirá sus conocimientos en un workshop acerca de las innovaciones alrededor de Fintech.

Para conseguir boletos para Portada México, que incluyen la entrada a los dos talleres interactivos y al servicio de Portada Meet-Up, visite la página del evento en https://www.portada-online.com/events/portadamexico/ y regístrese cuanto antes.

Más detalles sobre la agenda serán revelados conforme se acerque la fecha.

Sobre Portada:

Somos la plataforma líder de soluciones de networking para empresas dinámicas de tecnología, marketing y medios que toman en cuenta percepciones culturales y saben identificar lo que apasiona a los consumidores de las Américas. Los socios de Portada reciben los mejores contactos de negocio mediante una cantidad garantizada de reuniones anuales con ejecutivos de marketing de marcas. Además, los socios obtienen los mejores servicios de desarrollo de marca y relaciones públicas a través de los medios de Portada (eventos, revista, plataformas digitales y redes sociales) con un alcance auditado de más de 120.000* ejecutivos de marketing y medios. Para ver testimonios de miembros del Portada Council System, visita: https://www.portada-online.com/2018/05/31/loreal-allstate-coty-and-many-more-share-their-experience-with-portadas-council-system-membership/

Para saber más sobre los servicios de Portada, favor de contactar a la Coordinadora de Ventas, Michelle Lopez en michelle@portada-online.com.

